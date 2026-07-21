Amerikanca zatekao prizor iz teretane u Srbiji: 'Zato volim Balkance'

Christian Grossi, putopisni vloger iz SAD-a koji već duže vrijeme putuje Balkanom ostao je zatečen prizorom iz jedne teretane u Srbiji.

"Volim te Srbijo i to ne zbog razloga na koji mislite", započeo je Grossi u svojem videu i istaknuo kako je posjetio nekoliko teretana u Srbiji, a najviše ga je nasmijala terasa koja služi kao prostor za pušenje.

@christian.grossi There is nowhere else in the world like Serbia 🇷🇸 This country is 100% different than what you may think it is. As an American I can tell you that most of us couldn never find Serbia on a map. But I hope more people start coming here People are what make Serbia worth visiting. People here just make you want to smile, they are genuinely friendly, they speak perfect English and they are unique. You will see things here in Serbia that u have never seen before #fyp #tellme #traveltiktok #serbia #belgrade ♬ original sound - Grossi

Grossi je u svojem videu prikazao vrata koja se nalaze pored sprava za vježbanje, a vode do terase. "Ovo je terasa za pušače. Ako niste bili na Balkanu, svi ovdje puše više nego što jedu hranu te zapravo puše cigarete dok jedu. Balkanski doručak je zapravo espresso i cigareta", našalio se Amerikanac.

Voli Srbiju i Balkance

Dodao je da je puno puta vidio kako ljudi između serija izlaze zapaliti cigaretu, vrate se unutra pa nastave vježbati.

"Ljudi s Balkana - impresivno je kad trčite šest kilometara, izađete na pauzu za cigaretu, umjesto na vodu, i onda se vratite i dovršite vježbu", dodao je Grossi i naveo kako je to još jedan od razloga zbog koje voli Srbe i Balkance.