Splićanka nam se javila iz Amerike, otkrila kakva je atmosfera: 'Grad doslovno živi za nogomet'

Dok Svjetsko prvenstvo privlači milijune navijača diljem svijeta, posebna nogometna atmosfera ovih se dana osjeća i u Miamiju. Ondje živi hrvatska influencerica i model Natalija Ugrina, koja kroz suradnju s FIFA-om prati događanja na FIFA Fan Festu, jednom od glavnih okupljališta navijača tijekom prvenstva. U razgovoru nam je otkrila kako Amerikanci proživljavaju nogometnu euforiju, po čemu se njihova navijačka kultura razlikuje od hrvatske, zašto joj tijekom velikih utakmica najviše nedostaje Split te kako danas Amerikanci gledaju na Hrvatsku. Govorila je i o svojim aktualnim projektima te uspjehu koji je nedavno ostvarila pojavivši se na stranicama uglednog američkog lista.

Kako se u gradu u kojem živite osjeća atmosfera oko Svjetskog prvenstva?

Miami ovih dana doslovno živi za nogomet. Upravo sam se vratila s FIFA Fan Festa, koji imam priliku pratiti i pokrivati u sklopu suradnje s FIFA-om. Riječ je o jednom od najživljih mjesta u gradu tijekom prvenstva, gdje se svakodnevno okupljaju navijači iz cijelog svijeta, a atmosfera je zaista posebna.

Iako nećete biti na sljedećoj utakmici uživo, pratite li prvenstvo s društvom i imate li neki svoj poseban ritual za gledanje utakmica?

Nemam neki poseban ritual, ali kad god mogu, volim utakmice gledati s Hrvatima u Americi. Trenutno sam na Floridi gdje imamo Hrvatsko-američki klub koji tijekom velikih natjecanja organizira zajednička gledanja utakmica, pa se uz navijanje uvijek nađu i hrvatski specijaliteti. To su trenuci kada se stvarno osjeti zajedništvo i kada mi Hrvatska posebno nedostaje.

Po čemu se američka navijačka kultura razlikuje od hrvatske kada je riječ o nogometu?

Amerikanci utakmice gledaju opušteno, uz nachose i pivo, a mi Hrvati uz stres i tablete za smirenje. Kod nas se nogomet ne gleda, nego proživljava.

Može li se u Americi osjetiti ono zajedništvo i euforija kakvu Hrvati stvaraju tijekom velikih sportskih natjecanja?

Da, naravno. Ovdje se ljudi okupljaju, navijaju i slave zajedno, i to je prekrasno za vidjeti. Ali kao Splićanka, moram priznati da ništa ne može nadmašiti zajedništvo na splitskoj Rivi. Nije to isto. Kad Hrvatska igra, cijela Dalmacija, cijeli Split i cijela zemlja žive kao jedno i mislim da je upravo to ono što našu navijačku atmosferu čini posebnom.

Koliko često vas Amerikanci pitaju o Hrvatskoj kada vide koliko smo strastveni prema nogometu?

Da, često me pitaju o Hrvatskoj, a zanimljivo mi je koliko se toga promijenilo. Kad sam se tek doselila u Ameriku, gotovo nitko nije ni znao gdje je Hrvatska, a danas mi se čini da je svaki drugi Amerikanac već bio u Hrvatskoj ili planira posjetiti našu zemlju. Naravno, puno je tome pridonio i sport. Iako sada svi pričaju o nogometu, Amerikanci su ipak nacija koja više prati košarku, pa me iznenadi koliko često, čim kažem da sam iz Hrvatske, čujem isto ime. Uvijek Toni Kukoč.

Pratite li inače nogomet? Tko vam je najdraži hrvatski reprezentativac?

Pratim koliko mogu, pogotovo kad Hrvatska igra. Luka Modrić je bez sumnje legenda hrvatskog nogometa i netko tko je obilježio jednu cijelu eru naše reprezentacije. Međutim, nakon posljednje utakmice moram priznati da me posebno oduševio Dominik Livaković. Njegove obrane, smirenost i sigurnost na golu uvijek ulijevaju povjerenje cijeloj momčadi, tako da bih trenutno izdvojila upravo njega.

Iako godinama živite u Americi - je li jednako navijate za SAD i Hrvatsku ili?

Srce je uvijek uz Hrvatsku, ali živim ovdje dovoljno dugo da navijam i za Ameriku, a ove godine ima razloga za to. Reprezentacija je jaka, rezultati dolaze i odjednom svi pričaju o socceru. Amerika ga tek otkriva, a mi ga volimo već desetljećima.

Što trenutačno radite u Americi? Možete li nam reći nešto o novim projektima?

Radim kao influencerica i model, a imam i svoj travel kanal i blog na kojima dijelim priče s putovanja i otkrivam manje poznata mjesta, neobične lokacije i zanimljive priče koje se ne mogu uvijek pronaći u klasičnim turističkim vodičima. Moram se malo i pohvaliti da je nedavno izasao clanak o meni u prestižnom američkom listu The Wall Street Journal, što mi je bila velika čast.