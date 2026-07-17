Amerikanac seli u Gorski kotar, pogledajte što su mu Hrvati poručili: 'Svi sve brzo saznaju'

Amerikanac u srednjim pedesetima, trenutno u mirovini i u procesu stjecanja hrvatskog državljanstva, obratio se domaćoj Reddit zajednici s planom o preseljenju. Naviknut na život u planinama Sjeverne Karoline, daleko od gradske vreve, svoju idealnu buduću adresu vidi u Gorskom kotaru, točnije na području Delnica ili Fužina. Njegova objava potaknula je lavinu korisnih savjeta koji nude realan uvid u život u tom kraju.

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Autor objave opisao je svoj idealan život: miran dom sa psom i malim vrtom, okružen šumom i planinama, ali na oko 45 minuta vožnje od većeg grada poput Rijeke. Privlače ga planinarenje, biciklizam te jednostavan život bez turističkih gužvi i ljetnih vrućina s obale.

Glavna pitanja koja je postavio Hrvatima bila su je li to područje previše izolirano za stranca koji još ne govori jezik te kakva je situacija sa zimskim održavanjem cesta.

Dobrodošlica i praktični savjeti

Reakcija zajednice bila je iznimno pozitivna i ohrabrujuća, no nije manjkalo ni realnih savjeta. Korisnici su se složili da Gorski kotar odgovara opisanom stilu života. Mnogi mlađi ljudi govore engleski, no upozorili su ga da će u manjim trgovinama ili lokalnim kafićima poznavanje osnova hrvatskog jezika biti ključno za integraciju, s obzirom na to da ondje pretežito živi starije stanovništvo.

Posebno se istaknuo komentar korisnika koji se prije nekoliko godina preselio u Moravička Sela, selo s tridesetak stanovnika. Opisao je idiličan suživot sa starijom zajednicom u kojoj su "svi brižni, ljubazni i spremni pomoći", ali i duhovito dodao kako u krugu od pet kilometara svi sve saznaju unutar tjedan dana.

Naglasio je da su ljeta zbog šuma znatno podnošljivija nego u ostatku Hrvatske, no da je za zimu preporučljivo imati terensko vozilo s dobrim gumama. Iako se ceste redovito čiste, jače snježne padaline mogu privremeno odsjeći od svijeta, što autoru objave ne predstavlja problem jer je na takve uvjete navikao i u SAD-u.

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Širi kontekst selidbe u Hrvatsku

Ova priča dio je šireg trenda poznatog kao 'The Great American Exit', u kojem sve veći broj Amerikanaca, uključujući i umirovljenike, traži bolju kvalitetu života, sigurnost i pristupačnije zdravstvo u Europi.

Hrvatska, a posebice njezini mirniji krajevi poput Gorskog kotara, postaje sve privlačnija destinacija. Tome pridonose i sve bolji odnosi između SAD-a i Hrvatske, lakše putovanje i percepcija Hrvatske kao iznimno sigurne zemlje.

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Korisnici su budućem stanovniku savjetovali da prije konačne odluke svakako posjeti Gorski kotar na tjedan ili dva kako bi osjetio atmosferu te da razmotri i manje turistički razvikana mjesta poput Crnog Luga ili Skrada. Također, više njih je naglasilo važnost angažiranja dobrog odvjetnika prilikom kupnje nekretnine kako bi se izbjegle birokratske zamke. Čini se da je Amerikanac dobio sve što je tražio: toplu dobrodošlicu i iskren uvid u sve čari, ali i izazove života u 'zelenom srcu Hrvatske'.