Karlo Godec o navodnom prekidu Petra i Anastasije: 'Očekivao sam da će doći do ovog'

Petar Rašić (29) i Anastasia Kaleb (22), par koji je osvojio simpatije gledatelja u petoj sezoni RTL-ova showa ''Gospodin Savršeni'', posljednjih su dana privukli veliku pažnju javnosti zbog glasina o prekidu.

Priče o kraju njihove veze pokrenuli su detalji koje su primijetili njihovi pratitelji na društvenim mrežama. Petar je, naime, uklonio zajedničke fotografije s Anastasijom sa svog Instagram profila, dok je ona svoj profil u međuvremenu deaktivirala. Iako su ti potezi izazvali brojna nagađanja, par zasad nije potvrdio što se doista događa. "Zovite i pitajte Petra", kratko je poručila za Net.hr. Petar se pak do sada nije javio na naše upite.

Foto: RTL.hr

Kontaktirali smo Karla Godeca, koji je također sudjelovao u istoj sezoni showa, kako bi nam otkrio svoje mišljenje i prokomentirao navodni prekid ovog para.

''Očekivao sam da će doći do prekida, ali ta odluka je na njima. Nisam prije htio komentirati njihov odnos, niti bih ga sada previše komentirao. Ne zanimaju me te priče, imam svoj život i sretan sam'', rekao nam je Karlo.

Foto: @karlo_godec24

Na pitanje zašto je lajkao objavu na RTL-ovoj stranici koja se odnosi na navodni prekid ljubavne veze, Karlo je kratko prokomentirao.

''Ja sve lajkam što ima veze s RTL-om'', dodao je Karlo.