Kako je Petar postao 'Gospodin Završeni': Ovaj potez bio je presudan za vezu s Anastasiom

Petar Rašić (29) i Anastasia Kaleb (22), jedan od omiljenih parova pete sezone RTL-ova showa Gospodin Savršeni, posljednjih su dana u središtu pažnje zbog sve glasnijih nagađanja da je njihovoj ljubavnoj priči došao kraj.

Sumnje su potaknuli pratitelji na društvenim mrežama nakon što je Petar sa svog Instagram profila uklonio zajedničke fotografije s Anastasijom, dok je ona u međuvremenu deaktivirala svoj profil.

Tim smo povodom kontaktirali Anastasiju, no navode o prekidu nije željela ni potvrditi ni demantirati.

"Zovite i pitajte Petra", kratko je poručila za Net.hr. Petar se pak do sada nije javio na naše upite.

Ako su nagađanja o prekidu točna, mnogi će se prisjetiti upravo trenutka koji je obilježio početak njihove ljubavne priče. Riječ je o odluci koja je u showu izazvala jednu od najvećih drama sezone i duboko pogodila ostale djevojke u vili.

Foto: RTL

Zlatni ključ koji je promijenio sve

U završnici showa Petar je svoju posljednju ružu dao upravo Anastasiji, no oboje su nakon finala isticali kako je njihov odnos zapravo krenuo u sasvim drugom smjeru nakon što joj je poklonio zlatni ključ i priliku da provedu večer nasamo, bez kamera.

"Ključ nam je potvrdio osjećaje koje smo imali. Tad smo imali priliku stvarno upoznati jedno drugo. Kad sam sada gledao show, primijetio sam da mi se Anastasia oduvijek sviđala, ali to sebi nisam priznavao. Ali kada je bio ključ, tada sam shvatio koliko mi se zapravo sviđa i da je probudila u meni nešto što jako dugo nisam osjetio", rekao je Petar za Net.hr u prvom zajedničkom intervjuu nakon finala.

Slične osjećaje tada je podijelila i Anastasia.

"Odmah nakon ključa shvatila sam da mi se Petar jako svidio. Njegov pristup prema meni i emotivna zrelost jako su me privukli i tada sam prvi put jasno mogla vidjeti sebe pored takvog muškarca", ispričala je tada.

Foto: RTL

Odluka koja je izazvala pobunu u vili

Iako je upravo taj trenutak bio presudan za razvoj njihove veze, u vili je izazvao pravu buru emocija. Kada je Petar izgovorio Anastasijino ime i uručio joj zlatni ključ, iznenađenje nije skrivala ni ona sama.

"Totalno sam šokirana, malo preplašena", priznala je tada, dodajući kako nije očekivala da će upravo ona dobiti priliku za večer nasamo s Petrom.

"Znam da su sve cure komentirale, nabrajale su svih. Osim mene", rekla je.

Petar je svoju odluku objasnio željom da bolje upozna samozatajnu djevojku.

"Ima dosta toga u tebi što bih htio upoznati. Mislim da si vrlo divna osoba i vrlo nježna i želim malo bolje to upoznati", poručio joj je.

No, ostatak djevojaka njegov potez nije doživio romantično. Mnogima je zasmetalo što je Anastasia dotad pokazivala interes za Karla, zbog čega su njezin nagli preokret prema Petru protumačile kao taktički potez.

Foto: RTL

Uvrijeđene natjecateljice: "Gospodin Završeni"

Dok su Petar i Anastasia nakon zajedničke večeri postali sve bliži, atmosfera u vili bila je sve napetija.

Njegova odluka posebno je pogodila Maju, Moniku, Žaklinu, Smiljanu i Antonelu, koje nisu skrivale razočaranje. U žaru rasprave pale su i teške riječi, a mogle su se čuti uvrede poput "jadnica" i "bijednica".

Monika je tada otvoreno priznala kako više nije sigurna gdje stoji u odnosu s Petrom.

"Nisam sigurna gdje smo mi trenutno", rekla je.

Foto: RTL

Ni Žaklina nije skrivala razočaranje jer se upravo ona nadala da će dobiti ključ, dok je Maja smatrala kako nije bilo pošteno dati takvu priliku djevojci koja je donedavno, kako je rekla, "plakala za Karlom".

Jednu od najzapaženijih izjava dala je Antonela, koja je tada poručila:

"Mislim da je Petar za mnoge Gospodin Završeni."

Ironično, upravo je odluka koja je izazvala najveći val negodovanja među djevojkama postala prekretnica u odnosu Petra i Anastasije. Večer provedena nasamo učvrstila je njihove osjećaje, a kasnije ih odvela sve do finala i zajedničkog života izvan showa.