Prvi zajednički intervju Petra i Anastasije nakon finala: 'Trenutačno živimo zajedno u Zagrebu'

Nakon što je u finalu popularnog RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' odlučio svoje srce pokloniti mladoj Zadranki, Petar Rašić (29) izazvao je brojne reakcije javnosti. No da njegova odluka nije bila samo trenutak pred kamerama, već početak nečeg stvarnog, potvrđuje i činjenica da su on i Anastasia Kaleb (22) svoju ljubav nastavili graditi i nakon završetka showa, daleko od reflektora, ali jednako intenzivno.

Njihova priča, koja je započela u ne baš uobičajenim okolnostima, danas ima potpuno drugačiju dimenziju. Bez kamera, bez pritiska i bez scenarija, Petar i Anastasia imali su priliku upoznati se onako kako to u stvarnom životu izgleda, iskreno, spontano i s puno više prostora za emocije.

U prvom zajedničkom intervjuu samo za Net.hr otkrivaju kada su shvatili da među njima postoji nešto više od televizijske kemije, kako je njihova veza izgledala nakon showa, jesu li se suočavali s nesigurnostima i ljubomorom te kako danas funkcioniraju kao par koji je svoju ljubav započeo pred očima javnosti.

Kada ste shvatili da to između vas nije samo show, nego nešto stvarno?

Petar: Ključ nam je potvrdio osjećaje koje smo imali. Tad smo imali priliku stvarno upoznati jedno drugo. Kad sam sada gledao show, primijetio sam da Anastasia oduvijek sviđala, ali to sebi nisam priznavao. Ali kada je bio ključ, tada sam shvatio koliko mi se zapravo sviđa i da je probudila u meni nešto što jako dugo nisam osjetio.

Anastasia: Odmah nakon ključa shvatila sam da mi se Petar jako svidio. Njegov pristup prema meni i emotivna zrelost jako su me privukli i tada sam prvi put jasno mogla vidjeti sebe pored takvog muškarca.

Koliko se vaša slika jedno o drugome promijenila kad su kamere nestale?

Petar: Napokon smo se mogli u potpunosti opustiti, a što se tiče nas, samo se potvrdilo to što smo mislili jedno o drugom. Da si jako odgovaramo. Naravno da postoje i razlike, ali se tu i dopunjujemo tako da imamo savršeni balans.

Anastasia: Mislim da sam ja imala veći problem s kamerama nego Petar, tako da je on zapravo vidio veću promjenu kod mene kada su nestale. Sve u svemu, pokazalo se da si jako odgovaramo i da se kao osobe lijepo nadopunjujemo.

⁠Koja je bila prva stvar koja vas je u stvarnom životu iznenadila kod partnera?

Petar: Dosta pozitivnih stvari, izdvojio bih njezinu brižnost prema meni. Kad mi je bilo loše, ona je bila ta koja se jako trudila da mi pomogne i da se osjećam bolje.

Anastasia: Petar iznimno dobro kuha, što me stvarno ugodno iznenadilo i zaslužuje sve pohvale za to.

⁠Jeste li imali nesigurnosti oko veze zbog načina na koji je sve počelo, pred kamerama?

Petar: Bilo je tenzija, naravno, kao u svakoj vezi, samo što naša nije počela u normalnim okolnostima. Možda se baš zbog toga dosta učvrstio nas odnos i to nam je pomoglo da budemo još sigurniji. Više i ne gledamo to što je bilo, nego što je pred nama.

Anastasia: Bilo je određenih tenzija tijekom gledanja showa, ali s vremenom shvatiš da je to ipak bio dio priče. Najvažnije je da smo mi danas zajedno i da se fokusiramo na ono što imamo, a ne na prošlost koja nas je zapravo dovela tu gdje jesmo.

⁠Tko je u vašoj vezi 'emotivniji', a tko racionalniji kad dođe do nesuglasica?

Petar: Mislim da sve ovisi o situaciji - nekad sam ja emotivniji, a ona racionalnija i obrnuto. Upotpunjujemo se i imamo neki balans.

Anastasi: Mislim da je u nesuglasicama najvažnije slušati jedno drugo i pokušati se razumjeti. Oboje smo i emotivni i racionalni - imamo po meni idealan balans.

Je li bilo ljubomore nakon showa i kako ste to rješavali?

Petar: Nema toga, ne dajemo razlog jedno drugom za to.

Anastasia: Među nama nema potrebe za ljubomorom ili posesivnošću.

⁠Koji je bio najintenzivniji trenutak vaše veze nakon finala?

Petar: Mogu reći da je čekanje da se sve ovo završi i da prestanemo sa skrivanjem. Uvijek smo bili zajedno, ali morali smo se skrivati, što oboje ne volimo.

Anastasia: Najintenzivniji period bio je odmah nakon snimanja - od skrivanja osjećaja u showu do skrivanja od javnosti. Živjeli smo zajedno, ali nismo mogli slobodno provoditi vrijeme vani. Unatoč tome, jako smo dobro funkcionirali. Slušamo jedno drugo i uvijek tražimo kompromis.

Živite u različitim državama, kako se nosite s izazovima koji idu uz takvu vrstu odnosa?

Petar: Na početku smo mislili da ćemo se vidjeti tek za mjesec dana, ali nismo mogli pa smo se odmah našli ili kod nje u Zadru, pa u Kragujevcu, a otišli smo i na putovanje zajedno. Nakon toga smo živjeli u Zagrebu zajedno, ali kada nismo jedno pored drugog, uvijek smo na telefonu i čujemo se.

Anastasia: Trudimo se provoditi što više vremena zajedno. Nakon Grčke Petar je došao kod mene u Zadar, zatim sam ja otišla kod njega u Kragujevac, zajedno smo i putovali. Trenutačno živimo zajedno u Zagrebu. Kad se i dogodi da smo razdvojeni, stalno smo u kontaktu i uvijek si dajemo do znanja da smo tu jedno za drugo.

⁠Kakvi su vam planovi za budućnost?

Petar: Iako je naša priča počela javno, ipak bismo voljeli zadržati nešto samo za nas.

Anastasia: Naše bih planove ipak zadržala za nas, ali naravno da ih imamo.

⁠Za kraj, da možete vratiti vrijeme, biste li nešto napravili drugačije u svom odnosu tijekom showa?

Petar: Mislim da se sve odigralo na način da bismo mi bili sada zajedno i nakon svega ovoga polako počinjem vjerovati u sudbinu. Sve se dogodilo s nekim razlogom i zbog toga smo sada tu gdje jesmo.

Anastasia: Ništa ne bih mijenjala. Sve se dogodilo s razlogom i upravo onako kako je trebalo.

