Palo pomirenje? Anastasija i Petar iz Gospodina Savršenog vratili zajedničke slike na mreže

Bivši sudionici reality showa „Gospodin Savršeni“, Anastasija Kaleb (23) i Petar Rašić (30), ponovno su privukli pažnju javnosti i zbunili obožavatelje. Nakon što su s društvenih mreža obrisali sve dokaze svoje veze, na njihovim su se profilima ponovno pojavile zajedničke fotografije. Ovaj potez odmah je potaknuo nagađanja o tome jesu li odlučili pružiti novu priliku svojoj vezi.

Anastasija je nedavno potvrdila da su prekinuli

Ova promjena iznenadila je mnoge s obzirom na to da je Anastasija tek nedavno u javnosti otvoreno potvrdila da više nisu zajedno.

"Iz poštovanja prema našem odnosu neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje", rekla je tada Anastasia za Net.hr.

Prije toga, oboje su uklonili zajedničke slike sa društvenih mreža zbog čega su pratitelji odmah posumnjali na prekid veze. Budući da se ni Anastasija ni Petar još nisu oglasili o vraćanju fotografija, ostaje za vidjeti znači li to da su se pomirili ili su samo odlučili sačuvati uspomene na zajedničko vrijeme.

Podsjetimo, par se upoznao u popularnom showu, a Anastasija je bila finalistica. Ona i Petar su nakon snimanja nastavili graditi vezu, a oboje su često isticali svoju sreću i često na pozitivan način komentirali svoj odnos.