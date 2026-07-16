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Nakon prekida s Petrom, Anastasia Kaleb otvorila Instagram i iznenadila novom fotografijom

Nakon prekida s Petrom, Anastasia Kaleb otvorila Instagram i iznenadila novom fotografijom
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Foto: Instagram

Nema sumnje da je lijepa Zadranka okrenula novo poglavlje u životu

16.7.2026.
15:00
Hot.hr
Instagram
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Petar Rašić (29) i Anastasia Kaleb (22), zvijezde showa 'Gospodin Savršeni', više nisu zajedno. Dok su posljednjih dana kružila šuškanja o njihovom prekidu, Anastasia je privremeno deaktivirala svoj Instagram profil, što je dodatno potaknulo nagađanja. Sada se vratila na društvenu mrežu te objavila seriju fotografija na kojima pozira u moru, a objava je ubrzo izazvala lavinu pozitivnih komentara.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Prekid s Petrom

Podsjetimo, Anastasia je jučer za Net.hr potvrdila da je ona okončala vezu s Petrom, a kao razlog prekida je navela "narušavanje onoga što ona smatra temeljem veze".

Sumnje o prekidu su krenule kada je Petar izbrisao sve zajedničke fotografije, a Anastasia svoj Instagram profil. Obožavatelji tvrde da par nije zajedno već neko vrijeme te da su se nalazili samo kako bi obajvili zajedničke fotografije na društvene mreže.

Cijelu situaciju jučer je komentirao Gospodin Savršeni, Karlo Godec (27). On nam je odgovorio kako je očekivao da će doći do prekida, ali i naglasio kako ga to ne zanima te da živi svoj život, i sretan je. 

Nakon prekida s Petrom, Anastasia Kaleb otvorila Instagram i iznenadila novom fotografijom
Foto: RTL

Anastasia KalebPetar RašićGospodin SavrseniKarlo GodecPrekidFotke
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