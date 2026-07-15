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KRAJ LJUBAVI /

Petar pokazao gdje se nalazi nakon prekida s Anastasijom: 'Povratak starim navikama'

Petar pokazao gdje se nalazi nakon prekida s Anastasijom: 'Povratak starim navikama'
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Foto: Instagram:@rasic_p

Anastasia je potvrdila da je sama inicirala prekid jer su joj narušeni temelji veze, dok se Petar nakon svega okrenuo starim navikama i teretani

15.7.2026.
20:17
Hot.hr
Instagram:@rasic_p
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Petar Rašić (29) i Anastasia Kaleb (22) privukli su veliku pažnju javnosti nakon što su promjenama na društvenim mrežama potaknuli glasine o prekidu. Petar je sa svog Instagram profila obrisao sve zajedničke fotografije, dok je Anastasia obrisala svoj cijeli profil.

'Odluka je bila moja'

Anastasia je za Net.hr priznala kako je došlo do prekida veze te da ga je ona inicirala. "Iz poštovanja prema našem odnosu neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje", rekla je Anastasia. 

 

Petar pokazao gdje se nalazi nakon prekida s Anastasijom: 'Povratak starim navikama'
Foto: Petar Rašić/Screenshot/Instagram

Povratak starim navikama

Dok i dalje traju šuškanja o pravom razlogu prekida, posebice s obzirom na to da su i sami često isticali svoju sreću i zadovoljstvo, Petar je s pratiteljima otkrio gdje se nalazi nakon cijele situacije. Objavio je, naime, fotografiju iz teretane, pokazavši kako su mu i u teškim trenucima vježbanje i fizička spremnost važni. Uz fotografiju je dodao i pjesmu "My Old Ways", to jest, "Moje stare navike".

 

Petar pokazao gdje se nalazi nakon prekida s Anastasijom: 'Povratak starim navikama'
Foto: Instagram/Screenshot

 

Petar je u velikom finalu sezone showa posljednju ružu dao upravo Anastasiji. Do te odluke došao je nakon posljednjeg spoja, tijekom kojeg su napokon imali više vremena nasamo i otvoreno razgovarali o svemu što se događalo prethodnih dana.

 

Anastasia KalebPetar RašićGospodin SavrseniPrekid Veze
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