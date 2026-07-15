Anastasia potvrdila prekid s Petrom: 'Narušeno je ono što smatram temeljem svake veze'

Dan nakon što se u medijima počelo šuškati o prekidu Petra Rašića (30) i Anastasie Kaleb (23), omiljenog para iz posljednje sezone "Gospodina Savršenog", Anastasia se o situaciji oglasila za Net.hr.

"Iz poštovanja prema našem odnosu neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje", komentirala je iskreno Anastasia.

Foto: Instagram:@rasic_p

Fanovi tvrde: 'Već dugo nisu zajedno'

Naime, glasine su započele kada su pratitelji primjetili kako je Petar obrisao sve zajedničke fotografije sa svog Instagram profila, dok je Anastasia u potpunosti obrisala korisnički profil. Par je i prije toga bio glavna tema na Redditu, gdje su neki korisnici tvrdili kako već duže vrijeme nisu u vezi te da bi se samo povremeno našli u Zagrebu kako bi se zajedno fotografirali za društvene mreže.

Foto: RTL

Karlo o prekidu Petra i Anastasije

Ranije smo kontaktirali i Karla Godeca, koji je također sudjelovao u istoj sezoni showa, kako bi nam otkrio svoje mišljenje i prokomentirao navodni prekid ovog para.

''Očekivao sam da će doći do prekida, ali ta odluka je na njima. Nisam prije htio komentirati njihov odnos, niti bih ga sada previše komentirao. Ne zanimaju me te priče, imam svoj život i sretan sam'', rekao nam je ranije Karlo.

Podsjetimo, Petar je u finalu showa svoju posljednju ružu dao upravo Anastasiji, a nakon završetka showa oboje su isticali kako su jako sretni i zadovoljni svojom vezom. "Nakon showa nije bilo nijednog trenutka u kojem bih posumnjala u našu povezanost, naprotiv, ona svakim danom postaje sve jača", napisala je tada Anastasia na društvenim mrežama.

Petar se jučer povodom situacije nije oglasio, dok je Anastasia za Net.hr kratko rekla: "Zovite i pitajte Petra".