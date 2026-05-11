JEDAN DAN

Ljubavna priča Anastasije i Petra cvjeta i nakon showa: Pokazali djelić zajedničkog života

Foto: RTL

Anastasia i Petar Rašić, pobjednici ovogodišnje sezone 'Gospodina Savršenog' objavili su zajedničke fotografije iz Botaničkog vrta PMF-a

11.5.2026.
21:58
Zadranka Anastasia, koja je u finalu showa „Gospodin Savršeni” osvojila srce Petra Rašića, danas uživa u novom životnom poglavlju u Zagrebu, a trenutke iz svakodnevice često dijeli sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Njezina najnovija objava, fotografije snimljene u zagrebačkom Botaničkom vrtu, privukla je brojne pozitivne komentare.

Par je kroz niz fotografija pokazao kako izgleda njihov zajednički dan u jednoj od najljepših zelenih oaza u centru Zagreba – Botaničkom vrtu PMF-a. Romantična proljetna šetnja oduševila je pratitelje koji ne skrivaju simpatije prema njihovoj vezi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Budite pametni i slušajte svoje srce' 

Pratitelji su bili opčarani lijepim parom i zelenom oazom, a komentari su bili puni podrške i simpatija prema mladom paru. 

"Lijepa naša Zadranka obožavam vas oboje. Budite samo pametni i slušajte svoje srce", "Predivan par. Bože kako ih volim, neka se u oni tako vole" i "Prelijepa i Petar ti je super odabir. Divan ste par, puno vas volim" neki su od komentara pratitelja. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
