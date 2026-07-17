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OGLASIO SE /

Nakon prekida s Anastasijom, Petar okrenuo novu stranicu: 'Ne sjećam se kad sam...'

Nakon prekida s Anastasijom, Petar okrenuo novu stranicu: 'Ne sjećam se kad sam...'
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Foto: Instagram:@rasic_p

Dok se Petar još uvijek nije javno oglasio o prekidu, svojim je objavama na društvenim mrežama pokazao da nastavlja sa svakodnevnim životom

17.7.2026.
8:25
Hot.hr
Instagram:@rasic_p
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Petar Rašić (29) i Anastasia Kaleb (22), zvijezde showa zadnje sezone 'Gospodin Savršeni', posljednjih su dana u središtu pozornosti nakon što su promjene na društvenim mrežama potaknule nagađanja o prekidu njihove veze. Petar je sa svog Instagram profila uklonio sve zajedničke fotografije s Anastasijom, dok je ona u jednom trenutku u potpunosti obrisala svoj profil, a kasnije ga ponovno vratila. 

Nakon prekida s Anastasijom, Petar okrenuo novu stranicu: 'Ne sjećam se kad sam...'
Foto: RTL

Glasine su ubrzo potvrđene, a Anastasia je za Net.hr priznala da je njihovoj vezi došao kraj te otkrila kako je upravo ona donijela odluku o prekidu.

"Iz poštovanja prema našem odnosu neću iznositi detalje našeg prekida. Mogu samo reći da je odluka bila moja nakon što je narušeno ono što smatram temeljem svake veze. Petru želim sve najbolje", izjavila je Anastasia.

Nakon prekida s Anastasijom, Petar okrenuo novu stranicu: 'Ne sjećam se kad sam...'
Foto: RTL

Okrenuo novu stranicu

Dok se Petar još uvijek nije javno oglasio o prekidu, svojim je objavama na društvenim mrežama pokazao da nastavlja sa svakodnevnim životom. Najprije je podijelio fotografije iz teretane, a sada je pratiteljima otkrio kako je odlučio promijeniti i prehrambene navike.

Nakon prekida s Anastasijom, Petar okrenuo novu stranicu: 'Ne sjećam se kad sam...'
Foto: Instagram story

Na Instagram Storyju objavio je fotografiju košarice pune zdravih namirnica uz poruku: "Ne sjećam se kad sam posljednji put uzeo samo zdrave namirnice."

Čini se kako se bivši Gospodin Savršeni nakon završetka ljubavne priče posvetio sebi, treningu i zdravijem načinu života.

Nakon prekida s Anastasijom, Petar okrenuo novu stranicu: 'Ne sjećam se kad sam...'
Foto: Voyo

Podsjetimo, Petar je u velikom finalu posljednje sezone showa svoju posljednju ružu uručio upravo Anastasiji. Odluku je donio nakon njihovog posljednjeg spoja, tijekom kojeg su napokon imali priliku nasamo otvoreno razgovarati o svemu što se događalo tijekom prethodnih dana. Iako se tada činilo da je pred njima zajednička budućnost, njihova je ljubavna priča ubrzo završila.

Petar RašićGospodin Savršeni 2026PrekidAnastasia Kaleb
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