Fatalna Maja iz 'Gospodina Savršenog' otkriva: ‘Momci se i dalje boje prići’

Maja Golubović, kandidatkinja pete sezone Gospodina Savršenog i Mostarka, osvojila je gledatelje svojom prirodnošću, autentičnim ponašanjem, iskrenim emocijama i smirenošću u vili. Njezino ispadanje bilo je neočekivano i vrlo emotivno. Predzadnju ceremoniju obilježila je haljinom koju joj je Petar poklonio na početku spoja, a taj simbolični trenutak pokazao je njezinu povezanost s njim. Ipak, na posljednjoj ceremoniji Maja nije dobila ružu ni od Petra ni od Karla, što je izazvalo šok kod publike.

Njena emotivna reakcija, suze i podrška publike pokazale su koliko je bila voljena i cijenjena među gledateljima. Sada, nakon završetka showa, Maja se za Net.hr osvrće na svoja iskustva, odnose koje je izgradila i lekcije koje je naučila, ali i na trenutni fokus na buduće ciljeve.

Foto: @majagolubovic11

Te večeri prije ispadanja imala si s Petrom emotivan razgovor. Jesi li nakon njega već osjećala da možda ideš van i kako si doživjela taj trenutak?

Da, imali smo emotivan razgovor. Ja sam netko tko ima jaku intuiciju i već sam unaprijed znala da ispadam i da će se sve odigrati onako kako sam očekivala. Naprosto sam pročitala svačiju igru.

Kad na posljednjoj ceremoniji nisi dobila ružu, jesi li se iznenadila što je nisi dobila i od Karla?

Iskreno, nisam. Karlo i ja smo proveli prezabavno vrijeme zajedno, ali oboje smo znali da je to prijateljstvo. Drago mi je što nisam imala veće emocije jer sada imam iskrenog prijatelja za popiti kavu kada dođem u Zagreb, definitivno.

Majo, na predzadnjoj ceremoniji došla si u haljini koju ti je Petar poklonio - što si željela time pokazati i kako si mislila da će on to doživjeti?

Ne razmišljam unaprijed kada je riječ o meni. Sve radim iskreno. Ako ste malo bolje pratili epizodu, shvatili biste da sam rekla da sam je sačuvala za posebnu priliku jer sam taj dan mislila da će doći do biranja timova i da se tom haljinom moja odluka zna.

Foto: @majagolubovic11

Kako si se osjećala nakon što si službeno napustila show?

Kada sam sjela u taksi prema hotelu, bila sam uplakana jer sam se rastajala od Antonele i Kaje, to mi je baš teško palo. Ali s druge strane, bilo mi je i drago, jer da ostaneš do kraja - moraš biti spreman na sve, a ja nisam bila.

Kako gledaš na komentare drugih kandidatkinja i gledatelja nakon tvog ispadanja?

Dobila sam više od 200 poruka da ljudi neće više ni gledati show jer nema mene, ali to je naravno moja podrška koju jako volim i cijenim. Pojedine djevojke su mi se javile nakon epizode u kojoj sam ispala da mi kažu da su čak plakale sa mnom.

Kako gledaš na svoju neodlučnost u showu - misliš li da je ona utjecala na odluku da napustiš natjecanje?

Nisam bila neodlučna iako se to na kamerama drugačije tumačilo. Znala sam od prvog dana gdje želim, a to je bilo kod Petra. Samo sam više trebala slušati sebe, a ne druge po pitanju svog izbora.

Foto: @majagolubovic11

Jesi li ostala bliska s nekim natjecateljicama ili natjecateljima iz showa?

Naravno. S Antonelom se čujem svaku večer, jedna drugoj smo emotivna podrška, ne znam što bih bez nje. Tu je, naravno, i moja divna Kaja, kao i cure s početka koje isto volim - Veselka, Katarina i Ana.

Što se natjecatelja tiče, kao što sam rekla, Karlo i ja ostali smo u super odnosima i imam samo lijepe riječi za njega. Ne mogu zaboraviti da je presjedanje u Beogradu trajalo 10 sati, a Veselka me dočekala s buketom i hranom - imam posebnu ljubav za tu ženu.

Što ti je najviše ostalo u sjećanju iz cijelog iskustva - neki trenutak, emocija ili lekcija?

Jako sam voljela sjediti u kuhinji s Antonelom i Kajom i pričati o emocijama i svemu što se događa u vili do jutarnjih sati. Također, u ovom showu sam baš pokazala svoju emotivnu stranu - prvo kada su moje prijateljice izašle, pa onda kada sam ja izašla, a Antonela i Kaja plakale, to me baš pogodilo.

Jesi li u međuvremenu pronašla ljubav ili se nešto promijenilo u tvom privatnom životu?

Momci se i dalje boje prići. Šalu na stranu, stvarno nisam. Mislim da mi sada to najviše odgovara - fokusirana sam na rast i uspjeh i želim postati najbolja verzija sebe. Ostalo će doći prirodnim tijekom.

Foto: @majagolubovic11

Kako si se osjećala prvog dana kad si stigla u vilu i susrela druge kandidatkinje i koji ti je bio najdraži trenutak van kamera?

Baš mi je bilo čudno, ali mogu reći da sam jedva čekala upoznati sve cure. Jako sam društvena i volim upoznavati ljude i pričati. Izdvojila bih na početku igranje društvenih igara s Veselkom u bazenu - to me baš opuštalo.

POGLEDAJTE VIDEO: Sunce ali i bura obilježit će i današnji dan, evo kakvo nas vrijeme čeka za vikend