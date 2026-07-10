Soraya iz 'Gospodina Savršenog' o povećanju grudi: 'Žena bez dekoltea, po meni, nije 100 od 10'

Soraya, 21-godišnja influencerica, poduzetnica i bivša kandidatkinja pete sezone showa Gospodin Savršeni, posljednjih je mjeseci privlačila veliku pozornost javnosti. Rođena i odrasla u njemačkom Stuttgartu, prije nekoliko godina preselila se u Hrvatsku, gdje danas razvija vlastiti kozmetički brend i gradi prisutnost na društvenim mrežama. Poznata je po svojoj iskrenosti kada je riječ o estetskim zahvatima. Ranije je otvoreno govorila o operacijama nosa, kojima je prethodila teška prometna nesreća, kao i o povećanju usana.

Sada se odlučila na još jednu promjenu. Prije nekoliko dana u Istanbulu je operirala grudi, a za Net.hr otkrila je što ju je potaknulo na taj korak, kako je prošla operacija te kakve je reakcije dobila od najbližih.

Soraya, odlučili ste se na povećanje grudi. Kada ste prvi put počeli razmišljati o tom zahvatu i što je presudilo da kažete - sada je pravi trenutak? Je li to bila dugogodišnja želja ili odluka koja je došla spontano?

Oduvijek sam voljela vidjeti velike grudi, a prirodno ih nikad nisam imala. Dosta sam i naglo smršavila pa su mi se grudi dodatno ispuhale i to je bio najveći razlog. Volim vidjeti lijep dekolte. Žena bez dekoltea, po mom ukusu, nije 100 od 10. To je bila moja dugogodišnja želja i napokon sam odlučila ostvariti je.

Jeste li prije operacije imali strahove ili nedoumice?

Naravno da me bilo strah, ali znala sam da ću nakon operacije biti presretna pa nisam previše razmišljala o tome. Više sam bila uzbuđena zbog rezultata nego fokusirana na strah.

Odlučili ste se na operaciju u Istanbulu. Kako je izgledao cijeli proces - od prvog kontakta s klinikom i liječnikom do samog dolaska u Istanbul?

Cijeli proces bio je jako jednostavan i dobro organiziran. Operaciju sam obavila kod dr. Güraya, plastičnog kirurga s više od 20 godina iskustva, u bolnici Vanity u Istanbulu. Od prvog kontakta pa sve do dolaska tamo dobila sam sve potrebne informacije o zahvatu i oporavku. Najvažnije mi je bilo da se osjećam sigurno i da znam da sam u dobrim rukama, a upravo sam takav osjećaj imala tijekom cijelog procesa. Jedan od razloga zašto sam se odlučila baš za njih bio je i osjećaj povjerenja koji su mi ulili od samog početka.

Foto: Privatna arhiva

Mnogi se odlučuju na estetske zahvate u Turskoj upravo zbog omjera cijene i kvalitete. Možete li otkriti koliko je na kraju koštala cijela operacija i što je sve bilo uključeno u tu cijenu?

Ne bih htjela previše pričati o cijenama, ali operacije grudi kod većine doktora u Zagrebu koštaju kao da smo došli u Hollywood pitati za cijenu. Za neke doktore znam da su jako dobri pa ne želim komentirati njihov rad, ali ako mi u Turskoj mogu napraviti isto za nešto ljepši iznos i uz istu kvalitetu, onda ću to naravno tamo napraviti.

Kako je prošla sama operacija? Koji ste implantat odabrali - koji oblik, veličinu i volumen?

Odabrala sam implantate Motiva High Profile od 450 cc te Dual Plane metodu (tehniku kod koje se implantat djelomično postavlja ispod prsnog mišića, a djelomično ispod tkiva dojke radi prirodnijeg izgleda). Operacija je prošla odlično i sve je bilo baš kako smo planirali.

Foto: Privatna arhiva

Kakav ste rezultat priželjkivali - prirodniji izgled ili izraženiju promjenu? Jeste li zadovoljni prvim rezultatom?

Rekla sam da želim da se vidi kako imam lijepe grudi, ali da svejedno izgledaju što prirodnije. Nisam htjela da budu ni prevelike ni premale. Dakle, nisu too much, ali nisu ni too small. Za sada sam jako zadovoljna.

Kada ste donijeli odluku o operaciji, jeste li je prvo podijelili s obitelji i bliskim ljudima? Kakve su bile njihove reakcije -jesu li vas odmah podržali ili je bilo i onih koji su bili skeptični?

Mama je došla sa mnom u Tursku kako bi mi bila podrška tijekom cijelog procesa. Moja obitelj i moji prijatelji moja su najveća podrška i stvarno sam sretna što ih imam.

Što biste poručili djevojkama koje također razmišljaju o povećanju grudi? Što je najvažnije znati prije nego što se odluče na taj korak?

Do it! Ako je to stvarno jedna velika želja, onda go for it. Naravno, uvijek treba razmišljati o mogućim posljedicama i biti svjestan svega što takav zahvat nosi sa sobom. Ako ste toga svjesne, onda ste spremne za nove grudi.