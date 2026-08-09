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Sinjska alka okupila politički vrh: S kime su to Plenković i Milanović imali neodgodive pozive?

Sinjska alka okupila politički vrh: S kime su to Plenković i Milanović imali neodgodive pozive?
Foto: PIXSELL
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Vrhunac su alkarske svečanosti. U 17 sati počela je 311. Sinjska alka, a Sinj je od ranog jutra ispunjen posjetiteljima i sudionicima. 

Za naslov slavodobitnika ove će se godine boriti 17 alkara kopljanika. Kroz tri trke pokušat će pokazati preciznost, vještinu, hrabrost i sigurnu ruku te osvojiti prestižnu titulu slavodobitnika.

U Sinj su stigle tisuće posjetitelja kako bi uživo pratili ovu drevnu vitešku igru, koja se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Očekuje se da će ove godine Sinj pohoditi čak 40 tisuća ljudi.

U Sinj stigao politički vrh

Sinjska alka tradicionalno je okupila i brojne predstavnike političkog života. U Sinj su stigli između ostalog predsjednik Republike Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, domaćin, sinjski gradonačelnik Miro Bulj. 

Plenkoviću je u svečanoj loži društvo pravio Dragan Čović, predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine. 

Tko je sve stigao na Sinjsku alku pogledajte u galeriji

9.8.2026.
18:48
danas.hr
PIXSELL
Sinjska AlkaSinjZoran MilanovićAndrej PlenkovićMiro Bulj
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