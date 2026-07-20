SDP i Možemo na turneji dočekao 'koncert': 'Baš me zanima kako će njihovi u centrali reagirati'

Gotova je kampanja u kojoj su SDP i Možemo, pokušali građane uvjeriti da su za visoke cijene u Hrvatskoj krivi premijer Andrej Plenković i Vlada. HDZ i njihovi simpatizeri nisu im ostali dužni, pa je oporbene čelnike nakon klaunova i kokoši, dočekala i pjesma "Odlazi cirkus"!

Košarica koja ilustrira koliko se moglo kupiti 2021. za 45 eura, a koliko se može danas - tim su primjerom SDP i Možemo završili dvomjesečnu kampanju. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je: "Oni su kao jedna loša inačica talijanskog udruženja sa Sicilije vladaju Hrvatskom. Inflacija ima ime i prezime. A to je Andrej Plenković“. Dok je koordinatorica Možemo! Sandra Benčić rekla da je 5 godina nečinjenja rezultiralo time da Hrvatska ima 50 posto veću inflaciju od prosjeka Europske unije.

Performansi na turneji

Lijeva oporba posjetila je 22 grada i prešla 15 tisuća kilometara. U HDZ-u i Vladi kažu da im njihova kampanja nije naštetila. "Sijanje panike na taj putujući cirkus odgovarat ćemo odgovornim ekonomskim politikama. S pojačanim gospodarskim rastom koji je bio tri puta snažniji od eurozone, normalno da dolaze inflacijski pritisci. Mi smo zemlja koja sustiže druge. Ne možete voziti pretjecajnim trakom, voziti brže nego drugi i očekivati da trošite manje goriva", kaže Matej Bule, HDZ-ov državni tajnik u Ministarstvu financija.

I dok su Hajdaš-Dončić i Benčić govorili, u blizini su se pojavila dva muškarca koja su puštala glazbu - Cirkus Colorado Nervoznog poštara te Odlazi Cirkus Đorđa Balaševića. Prvi se nije htio predstaviti dok je drugi HDZ-ov član jednog zagrebačkog mjesnog odbora, Slaven Didović. Nije htio odgovoriti ima li ikakve veze s HDZ-om: "Ne bih o tome uopće raspravljao. To sad nije pitanje. Mi smo se tu okupili kao dva čovjeka, normalna građanina, mi slušamo muziku i ne vidimo razlog da nas netko verbalno napada i maše prstom pred očima“.

Lijeva oporba odgovara da nikoga nisu napali. A nije ni prvi put da se pojavljuju performansi na njihovoj turneji. Tako su se u Vukovaru pojavili klaunovi, u Zagrebu plakati Muzemo, u Dubrovniku kokoši. SDP i Možemo nisu iznenađeni današnjim glazbenim programom. "Ono što je jedini odgovor Plenkovića i HDZ-a na inflaciju je ono što imate priliku vidjeti. Puštaju himnu HDZ-a“, kaže Benčić, dok Hajdaš Dončić poručuje: "Zanimljivo da Balaševića puštaju. Baš me zanima kako će njihovi u centrali reagirati“.

Na pitanje novinara, kampanju SDP-a i Možemo komentirao je i predsjednik Republike, Zoran Milanović: „Ne mogu vam komentirati, nije u redu da to komentiram. To je pitanje, ne samo stila i sadržaja, to svakako je tema. A sve drugo je vještina politike. Politika nije znanost, politika je art“.

O umjetničkom dojmu dvomjesečne kampanje lijeve oporbe ocjenu će u konačnici dati birači.