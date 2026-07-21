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TRANSFER NA VIDIKU /

Otkriveno zašto je Kovačević na klupi ostavio ponajboljeg igrača

Otkriveno zašto je Kovačević na klupi ostavio ponajboljeg igrača
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo bi na igraču kojeg je doveo prije godinu dana za milijun eura mogao zaraditi gotovo četiri puta više

21.7.2026.
19:28
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
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Dinamo novu sezonu otvara utakmicom drugog pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv švicarskog prvaka Thuna, a trener Mario Kovačević iznenadio je mnoge tako što je na klupi ostavio ponajboljeg igrača Monsefa Bakrara.

Razlog ipak nije ozljeda, već transfer o kojem se već neko vrijeme govori. Alžirac je, naime, dobio ponudu egipatskog velikana Al Ahlyja te ju je prihvatio. Iako je Dinamo želio zadržati napadača koji je prošle sezone upisao 18 pogodaka i sedam asistencija u 42 utakmice, hrvatski je prvak prihvatio Bakrarovu želju za odlaskom.

"U ponedjeljak su završeni svi postupci za transfer Bakrara, sve je između klubova potpisano i više ne postoje prepreke za taj transfer. Zahvaljujemo Monsefu Bakraru na razdoblju koje je proveo u Dinamu i želimo mu puno uspjeha u nastavku karijere s Al Ahlyjem. Nadamo se i da će ovaj transfer biti početak uspješne karijere u Egiptu", rekao je Dinamov sportski direktor za egipatske medije.

Germanijak piše kako će Dinamo na račun igrača kojeg je prošle sezone doveo iz New York Cityja za milijun eura dobiti oko 3,8 milijuna eura kada se uračunaju svi bonusi.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

Monsef BakrarDinamo
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