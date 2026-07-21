Jedan od najpoznatijih sudaca iznenada otišao u mirovinu: Bio je u središtu velikih kontroverzi

Jedan od najpoznatijih sudaca Anthony Taylor (47) objavio je svoje povlačenje i odlazak u mirovinu s trenutnim učinkom, ističući utjecaj "intenzivnog" pritiska te uloge.

Njegova 20-godišnja karijera obuhvatila je 831 utakmicu, a njegova posljednja utakmica bila je pobjeda Španjolske 1-0 nad Portugalom u osmini finala Svjetskog prvenstva 6. srpnja. Furija je tada golom Mikela Merine u sudačkoj nadoknadi izbacila Portugal.

Prije nego što je postao profesionalni sudac, bio je zatvorski čuvar, a prvi put je dodan na popis sudaca na početku sezone 2006.-07. godine. Unapređenje u Premier ligu uslijedilo je 2010. godine, gdje je vodio 432 utakmice najviše lige i sudio svako veliko finale domaćeg kupa. Ukupno je sudio 668 utakmica u profesionalnom nogometu u Engleskoj.

"Suđenje na elitnoj razini bila je ogromna privilegija, ali pritisak je intenzivan, a nadzor stalan. Sada je pravo vrijeme da se povučem i radujem se prelasku u sljedeće poglavlje moje karijere", rekao je Taylor koji je rođen u Wythenshaweu, predgrađu Manchestera, a na FIFA-inoj listi sudaca bio je 14 godina, izabran za SP 2022. te EP 2020. i 2024. godine - ukupno je sudio 163 međunarodne utakmice.

Taylor je bio u užem izboru za suđenje finala Svjetskog prvenstva 2022., ali je odbačen zbog političkih napetosti između Engleske i finalista Argentine.

"Anthony je bio fantastičan sluga igri dugi niz godina, kako na domaćoj tako i na međunarodnoj sceni. Više puta mu je ukazano povjerenje da sudi u najvećim utakmicama. Zahvaljujemo mu na njegovom ogromnom doprinosu igri i želimo mu puno uspjeha u sljedećem poglavlju karijere", rekao je Howard Webb, glavni sudac u Pro Refu.

Elitna razina

Taylor je sudio finale EFL kupa 2015. godine, u kojem je Chelsea pobijedio Tottenham Hotspur 2-0. Godine 2020. postao je prvi sudac od 1901. koji je sudio dva finala FA kupa kada je Arsenal pobijedio Chelsea 2-1. Taylor je prethodno sudio finale FA kupa 2017. godine, također u kojem je Arsenal pobijedio Chelsea 2-1. Sudio je i Community Shield 2015. godine i finale doigravanja za Championship 2018. godine.

Taylor je dobio pohvale za način na koji je sudio utakmicu Eura 2020. između Danske i Finske, koja je morala biti prekinuta kada se Christian Eriksen srušio i doživio srčani zastoj.

Također je bio imenovan za voditelja nekoliko važnih UEFA utakmica, uključujući finale Superkupa 2020., kada je Bayern München pobijedio Sevillu 2-1, finale Lige nacija 2021., u kojem je Francuska pobijedila Španjolsku 2-1, i finale Europske lige 2023. u kojem je Sevilla pobijedila Romu na jedanaesterce.

Hrvatskoj je sudio dvaput. Prvi put na SP-u 2022. godine, u remiju 0:0 protiv Belgije u skupini, a drugi put u kvalifikacijama za EP 2024. godine u porazu 1:0 od Turske. Dinamu je sudio tri puta u Ligi prvaka, a Plavi su upisali dvije pobjede (Slovan i Žalgiris) te jedan poraz (Juventus). Još je sudio i Rijeci, u remiju 0:0 protiv Šahtara u Konferencijskoj ligi prošle sezone.

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Taylor se suočio s brojnim uvredama nakon finala Europske lige 2023. godine.

Tadašnji trener Rome, Jose Mourinho dva je puta nazvao Taylora "sramotom" na konferenciji za novinare nakon utakmice prije nego što ga je suočio na parkiralištu - incident zbog kojeg je Portugalac dobio četiri utakmice zabrane igranja.

Na Taylora su potom vikali ljutiti navijači dok je s obitelji šetao budimpeštanskom zračnom lukom.

"To je najgora situacija s kojom sam se suočio u smislu uvreda. Ne samo zato što sam u to vrijeme putovao s članovima obitelji, već to također naglašava utjecaj ponašanja ljudi na druge. Čak i u utakmici poput te, gdje zapravo nije bilo većih pogrešaka u igri", rekao je Taylor za BBC u listopadu 2025. godine.

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Osim tog finala 2023. godine, najveća kontroverza uz njegovo suđenje svakako je Europsko prvenstvo 2024. (Njemačka – Španjolska): U četvrtfinalu nije dosudio penal za Njemačku nakon što je Marc Cucurella rukom u šesnaestercu blokirao udarac Jamala Musiale, što je izazvalo ogorčenje i optužbe da je oštetio domaćina turnira.

"Ne želim se žaliti, ali želim koristiti ovu platformu za kampanju za promjenu pravila u interesu nogometa. Bilo bi lijepo kada bismo mogli procijeniti kamo je lopta bila usmjerena. Da je Jamal Musiala ispucao loptu prema centru Stuttgarta i da ju je Cucurella dotaknuo, nikad ne bih tražio penal. Ali, lopta je bila usmjerena prema golu i on ju je jasno zaustavio svojom rukom", rekao je tadašnji njemački izbornik Julian Nagelsmann.

Pogrešku je shvatila na kraju i UEFA pa je stiglo pojašnjenje kako je to trebalo biti kažnjeno penalom za Njemačku. Problem je u tome što je UEFA-ino priznanje stiglo prekasno, par mjeseci nakon završetka turnira.

"Da se to dogodilo protiv nas, sigurno bih protestirao i rekao da je penal, no to je nogomet. Pomislio sam u sebi, je*i ga, ali sudac je bio blizu mene i rekao je da nije bio penal", rekao je Cucurella.

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Često je bio na meti navijača Chelseaja zbog spornih odluka u derbijima, poput nedosuđenog povlačenja Marca Cucurelle za kosu od strane Cristiana Romera ili crvenog kartona Reeceu Jamesu, što je dovodilo i do masovnih peticija navijača.

Dodajmo i kako je bio suspendiran 2023. godine. Privremeno je premješten u niži rang natjecanja (EFL Championship) nakon pogreške pri dosuđivanju dvojbenog penala na utakmici između Newcastlea i Wolverhamptona.

Taylor, koji je također vodio utakmice na Svjetskom klupskom prvenstvu 2022. i 2025., u prošlogodišnjem intervjuu nagovijestio je da bi mu se karijera mogla bližiti kraju.

„Sljedeći tjedan punim 47 godina, tako da je to prilično staro za nekoga tko djeluje na ovoj razini, trči za puno mlađim ljudima", rekao je Taylor.