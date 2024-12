Najveća sudačka pogreška 2024.: Kako je stVAR principa ukrala snove i razbila nadu u poštenje

Četvrtfinale Europskog prvenstva, oko 60.000 navijača na krcatoj MHP Areni u Stuttgartu i nekoliko milijardi gledatelja pred ekranima gleda susret dvaju reprezentacija koje su do tog trenutka ostavile najbolji dojam na turniru.

Mnogi su složni u procjeni kako će ekipa koja iz ovog okršaja izađe kao pobjednik, na kraju i osvojiti turnir. Španjolci su poveli u 51. minuti golom Danija Olma, a Nijemci kao Nijemci odbili izgubiti i ispasti. Vratili su se u utakmicu golom Floriana Wirtza u 89. minuti i osigurali produžetke.

U 106. je Jamal Musiala pucao po golu, a loptu je na putu u gol, u šesnaestercu rukom zaustavio Marc Cucurella. Svi su skočili i tražili penal, no engleski sudac Anthony Tailor pušta igru, a njegov sunarodnjak Stuart Atwell u VAR sobi se 'pravi Englez' i odbija reagirati. Na kraju Španjolska zabija u 119. preko Mikela Merina i prolazi u polufinale gdje će kasnije izbaciti Francusku te u finalu na kraju pobijediti i Englesku za naslov prvaka Europe.

"Ne želim se žaliti, ali želim koristiti ovu platformu za kampanju za promjenu pravila u interesu nogometa. Bilo bi lijepo kada bismo mogli procijeniti kamo je lopta bila usmjerena. Da je Jamal Musiala ispucao loptu prema centru Stuttgarta i da ju je Cucurella dotaknuo, nikad ne bih tražio penal. Ali, lopta je bila usmjerena prema golu i on ju je jasno zaustavio svojom rukom", rekao je njemački izbornik Julian Nagelsmann.

Foto: Profimedia

Tailor se pravdao kako je ruka bila uz tijelo, a Nijemci su kao nacija bili u šoku kako im se to moglo dogoditi. Bili su u šoku i svi pravi, neutralni, zaljubljenici u nogomet, jer tumačenje igranja rukom je ono koje izaziva najviše frustracija, a ovdje je bilo svima jasno kako je unatoč različitim tumačenjima pravila ova situacija na kraju ipak morala biti okarakterizirana kao penal za Njemačku.

Shvatila je to na kraju i UEFA pa je stiglo pojašnjenje kako je to trebalo biti kažnjeno penalom za Njemačku. Problem je u tome što je UEFA-ino priznanje stiglo prekasno, par mjeseci nakon završetka turnira. Manje nacije bi u tom slučaju klele nebesa i vikale kako se takvo što sudačka organizacija ne bi ni u snu usudila napraviti velikim nacijama poput Njemačke. No, eto, upravo to se dogodilo i Njemačkoj na domaćem prvenstvu, na drugom po važnosti i veličini natjecanju na svijetu.

Javio se i sam Cucurella, ali tek par dana prije Božića pa je eto i on sad priznao da je to trebao biti penal za Njemačku. Trebalo mu je skoro šest mjeseci, a moguće i da ga je omekšalo blagdansko raspoloženje.

"Da se to dogodilo protiv nas, sigurno bih protestirao i rekao da je penal, no to je nogomet. Pomislio sam u sebi, je*i ga, ali sudac je bio blizu mene i rekao je da nije bio penal", rekao je Cucurella.

Ozbiljno kršenje pravila

UEFA je pokušavala pojasniti kako sada drugačije vidi incident.

"U ovom slučaju, branič je zaustavio udarac na gol rukom, koja nije baš blizu tijela, čime se povećao pa je trebao biti dosuđen penal", stoji u izvješću UEFA-e.

Izvješće je namijenjeno UEFA-inim sucima i namijenjeno mu je da im pomogne u donošenju jedinstvenih odluka u kontroverznim situacijama.

"Prema najnovijim smjernicama UEFA-e, kontakt ruke koji sprječava udarac na gol trebao bi se strože kažnjavati i u većini slučajeva trebao bi se dosuditi kazneni udarac, osim ako je obrambena ruka vrlo blizu tijela ili dodiruje tijelo", dodaje se u pojašnjenju.

No, što to sve znači za Njemačku?

Ništa. Ništa se ne mijenja za Njemačku nakon izvješća. Kasnije na dan utakmice, jedan njemački navijač pokrenuo je peticiju na web stranici change.org da se utakmica ponovi zbog sudačke odluke. Prikupljeno je više od 450.000 potpisa. Slične peticije u prošlosti nisu imale nikakav učinak, budući da se "činjenična odluka" na terenu smatra konačnom.

"Odluke suca u vezi s činjenicama povezanim s igrom, uključujući to je li gol postignut ili ne i rezultat utakmice, su konačne", navodi se u Pravilu 5.2 IFAB-ovih Pravila igre. "Odluke suca i svih ostalih službenih osoba na utakmici moraju se uvijek poštivati."

Foto: Profimedia

Izuzetno rijetka iznimka događa se kada se utvrdi da je sudački tim ozbiljno prekršio pravila.

Sportski sud Njemačkog nogometnog saveza (DFB) nedavno je odlučio da se utakmica ženske Bundeslige između Freiburga i Bayer Leverkusena, koju je Leverkusen dobio 3:2, mora ponoviti.

Sudac je dopustio ponovno izvođenje jedanaesterca, koji je pretvoren u pobjednički gol Leverkusena malo prije posljednjeg zvižduka, kršeći pravila.

Možemo li očekivati ​​neku veću promjenu pravila?

Godine 1863. prva službena nogometna pravila sastavljena od strane Engleskog nogometnog saveza zabranjivala su igranje rukom, objavljujući da "nijedan igrač ne smije uzimati loptu s tla rukama dok je u igri pod bilo kakvim izgovorom." Međutim, sve do 1871. godine, kada su u igru ​​uvedeni fiksni vratari, tzv. "pošteno hvatanje" još uvijek je bilo dopušteno.

Godine 1886. osnovan je IFAB i postao je odgovoran za sve izmjene pravila. Godine 1891. IFAB je odlučio da se namjerno igranje rukom u šesnaestercu kažnjava kaznenim udarcem. Kada je osnovana 1904. godine, FIFA je priznala IFAB-ovu nadležnost nad pravilima igre.

Međutim, pravila IFAB-a nisu uklesana u kamenu. U redovitim intervalima, osam glavnih donositelja pravila – četiri predstavnika FIFA-e i po jedan delegat iz FA-ova Engleske, Sjeverne Irske, Škotske i Walesa – sastaju se kako bi razgovarali o mogućim reformama.

Godine 2019. IFAB je uveo kriterij "neprirodnog" pokreta ruke. Dodir s loptom šakom ili rukom iznad visine ramena općenito se smatra 'rukometnom' loptom. Stoga je pogodak Diega Maradone iz "Božje ruke" za Argentinu u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 1986. protiv Engleske bio nezakonit.

Za sezonu 2024-25, IFAB je promijenio način sankcioniranja igre rukom. Ako igrač spriječi pogodak u vlastitom kaznenom prostoru nenamjernim igranjem rukom, a ne namjernim, više neće dobiti crveni, već samo žuti karton.

Prema Njemačkoj nogometnoj ligi (DFL), koja upravlja Bundesligom, udio penala dodijeljenih zbog igranja rukom u njemačkoj najvišoj ligi porastao je od uvođenja video-asistenta. U sezoni 2023-24, 22 od 101 penala dosuđena su zbog igranja rukom.

Nakon svega nitko naravno ne može sa sigurnošću znati bi li Njemačka prošla i na kraju postala europskim prvakom, da je kojim slučajem i sviran penal. Možda ne bi ni realizirala penal, no s druge strane povijest nas uči kako Nijemci ne bi ispustili takvu priliku i najvjerojatnije bi prošli Španjolsku te na kraju postali europski prvaci.

Bio je to najkontroverzniji trenutak 2024. godine i bila je to sudačka pogreška s najvećom mogućom posljedicom koja je izravno utjecala na ishod utakmice. Bio je to, na kraju krajeva, i najveći dokaz kako UEFA mora ulagati u suce, njihovu kvalitetu i poštenje, a ne u tehnologiju. Jer ovakav VAR više odmaže nego pomaže u igri koja je daleko najpopularnija na svijetu i koja iracionalno mnogima znači puno više od same igre.

