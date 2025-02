Tek došao, a već dobio mural i podijelio splitski puk. Poljuljan status Marka Livaje?

Na zidu u splitskom kampusu osvanuo je novi Hajdukov mural. Na njemu se nalaze Marko Livaja i Ivan Rakitić. Upravo je Rakitićevo pojavljivanje na muralu izazvalo reakcije hajdučkog puka koji je podijeljen oko toga zaslužuje li Rakitić ovako nešto nakon samo pola sezone u klubu.

"Može li mi netko objasnit čime je to Ivan Rakitić zaslužio mural? Čovjek je odigrao 20 (dvadeset) utakmica za Hajduk, u 15 od tih 20 je bio među najlošijima na terenu! Zna se kome se crtaju murali i zašto se nekome iskazuje takva čast, ovo je smiješno i graniči sa zdravim razumom", napisao je jedan navijač Bijelih na svom X profilu. To je u komentaru izazvalo slaganja, ali i neslaganja. "Legenda Barcelone i Seville odbije arapske milijune i dođe u HNL. Definitivno najveći igrač koji je se vratio u HNL. Budimo realni mogao je i on dobit ugovor u PSV-u i sličnim klubovima gdje je liga puno jača. Ovdje je prevladalo nešto drugo", glasi jedan komentar koji opravdava Rakitića. Drugi se uglavnom slažu da Rakitić nije zaslužio dobiti mural u Splitu, barem ne još.

Doprinos Marka Livaje je neosporan, on je već godinama najbolji igrač Hajduka, a ujedno i miljenik publike dok Rakitić još mora zaraditi svoje kredite među navijačima Hajduka.

