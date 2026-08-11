U sedam godina prošli put iz snova, potrošili bogatstvo pa izazvali UEFA-u: 'Kaznite nas'

Nogometni klub Como u samo je sedam godina prošao nevjerojatan put od Serie D do Lige prvaka. Strelovit uspon kluba s obale istoimenog jezera pratile su goleme investicije, a samo je u posljednje tri godine na pojačanja potrošeno čak 342 milijuna eura. Prema pisanju Gazzette dello Sport, više su u istom razdoblju izdvojili jedino Juventus, Milan i Napoli.

Velika ulaganja nisu ograničena samo na igrački kadar. Predsjednik kluba Mirwan Suwarso nedavno je u podcastu Business of Sport potvrdio kako će radovi na stadionu stajati približno 64 milijuna eura.

Iznos od 342 milijuna eura, koji je Como potrošio na pojačanja, odnosi se isključivo na odštete za igrače. Plaće i ostali troškovi poslovanja nisu uračunati u tu svotu.

U povratničkoj sezoni u Serie A 2024./25. Como je u sastavljanje momčadi uložio 110 milijuna eura. Najskuplja pojačanja bili su Maxence Caqueret, koji je iz Lyona stigao za 15 milijuna, Anastasios Douvikas, za kojeg je Celti plaćeno 14 milijuna, te Assane Diao, doveden iz Betisa za 12 milijuna eura.

Istodobno je klub za znatno manje iznose doveo nekoliko igrača koji su se prometnuli u važne članove momčadi. Nico Paz plaćen je šest milijuna, Oliver Kempf 2,5 milijuna, a Adrian Butez 2,1 milijun eura.

Potrošnja nastavila rasti

Como je u aktualnom prijelaznom roku već premašio prošlogodišnju potrošnju. Klub je dosad izdvojio 127 milijuna eura, a konačni bi iznos mogao biti i znatno veći.

U navedenu svotu nije uključena opcija otkupa Yana Couta iz Borussije Dortmund. Brazilski nogometaš stigao je na posudbu vrijednu dva milijuna eura, dok ga Como može trajno otkupiti za dodatnih 20 milijuna.

U izračun nisu uvršteni ni mogući bonusi od šest milijuna eura u transferu Trevoha Chalobaha, za kojeg je Chelseaju već plaćeno 30 milijuna eura.

Najveći posao u povijesti kluba zaključen je prije mjesec i pol dana. Como je Real Madridu platio dodatnih 60 milijuna eura kako bi trajno osigurao ostanak prve zvijezde momčadi Nice Paza, nakon što je za njegov prvotni dolazak 2024. godine izdvojio šest milijuna eura.

U klubu ne strahuju od financijskog fair-playa

Golema potrošnja otvorila je pitanje usklađenosti s pravilima financijskog fair-playa, ali predsjednik Suwarso ne pokazuje zabrinutost.

„Ne treba mi UEFA govoriti o tome. Ako nas morate kazniti, kaznite nas. To je samo još jedna prepreka koju moramo svladati. Takve su stvari normalna posljedica onoga što radimo“, poručio je predsjednik Coma.

Sportski direktor Carlalberto Ludi osvrnuo se na nevjerojatan uspon kluba i ambicije koje su donedavno djelovale potpuno nestvarno.

„Prije nekoliko godina prognozirati da će Como igrati u Ligi prvaka bilo bi ludo, ako ne i vizionarski. Ambicije su, međutim, od početka bile iznimno visoke. Plasman u Ligu prvaka u samo sedam godina bio je gotovo nezamisliv, ali sada uživamo u tome“, izjavio je Ludi, prenosi ANSA.

Naslov prvaka i dalje je gotovo neizgovoriv san

Unatoč velikim ulaganjima i brzom napretku, u Comu zasad oprezno govore o mogućnosti osvajanja Serie A.

„Naslov prvaka za nas bi, baš kao i Liga prvaka ove sezone, bio gotovo neizgovoriv san. Nema smisla sada razmišljati o tome. Radimo kako bismo nastavili napredovati i znamo da neće biti lako ponoviti ostvareni uspjeh. Upravo suprotno. Ipak, imamo veliku želju, ali i potrebnu stabilnost u upravljanju kako bismo pokušali napraviti novi iskorak“, objasnio je Ludi.

Klub ni nakon plasmana u Ligu prvaka ne namjerava mijenjati način rada na tržištu igrača. Važnu ulogu u slaganju momčadi ima trener Cesc Fàbregas.

„Na tržištu uvijek primjenjujemo isti pristup. Cesc nas usmjerava prema igračima koji odgovaraju njegovoj metodi rada i stilu igre. Zbog pravila vezanih uz UEFA-ine popise bilo bi još bolje kada bi ti igrači bili Talijani“, rekao je Ludi.

Kao primjer nogometaša koji predstavlja budući smjer kluba izdvojio je mladog Mattiju Liberalija.

„Doveli smo talentiranog igrača koji je za nas pravi simbol onoga što želimo graditi. To je Liberali i nadamo se da će biti prvi među mnogima.“

Ludi se osvrnuo i na mogućnost dolaska Moisea Keana, naglasivši kako klub već ima veliko povjerenje u Álvara Moratu.

„Kada je riječ o Moiseu Keanu, rekao bih da je Como prošle sezone ozbiljno uložio u Álvara Moratu. To je ulaganje koje moramo zaštititi jer govorimo o izvanrednom čovjeku i velikom prvaku“, zaključio je.