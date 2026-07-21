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Sudac, ovo je žuti! Pogledajte start na koji je Lisica 'poludio' i na kraju on dobio žuti zbog prigovora

Heule ga je povlačio za dres, ali za nešto što je čisti žuti, prošao je bez opomene

21.7.2026.
23:19
Sportski.net
Kjetil Waber/PIXSELL
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Dinamo je u svoj lov na Ligu prvaka krenuo iz drugog pretkola u kojem mu je protivnik švicarski prvak Thun. Prva utakmica završila je 1:1, a uzvrat je za sedam dana u Zagrebu. 

Švicarski prvak je poveo u 20. minuti golom Brightona Labeua, a u 86. minuti je izjednačio Miha Zajc. 

Iako se u početnoj postavi očekivao Bakrar na desnom krilu, ipak je Mateo Lisica krenuo za Plave, a u 62. dobio je žuti karton na čisto neiskustvo, rekli bismo. Iako je njegov prigovor apsolutno bio na mjestu. 

Heule ga je povlačio za dres, ali za nešto što je čisti žuti, prošao je bez opomene. Bulat Sarijev iz Kazahstana samo je odmahnuo, a Lisica je 'poludio'. Posebno jer je sudac za takav prekršaj Zajcu dao žuti već u drugoj minuti susreta. 

Nije se prigovaranje svidjelo sucu koji je Lisici dao žuti, a situaciju pogledajte u videu iznad teksta. 

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr. 

Mateo LisicaDinamoDrugo Pretkolo Lige Prvakažuti Karton
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