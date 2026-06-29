Kovačević pred novu sezonu: 'Sigurno će biti dosta promjena, ali imam samo jednu želju'

Dinamo je u najozbiljnijoj fazi spremanja za nadolazeću sezonu, a trener Mario Kovačević otkrio je kako teku pripreme na rekordnim vrućinama u Brdu kraj Kranja gdje je Modre posjetila RTL-ova reporterka Donna Diana Prćić.

"Jako je dobro jer se dobro radi. Ovo je temeljni dio priprema i ujedno najteži dio. Veseli me što nema puno ozlijeđenih. Lisica nam se polako vraća, Kačavenda je malo bolestan, a ostali marljivo treniraju. Odigrali smo jednu utakmicu, druga nas čeka za tri dana. Već smo godinu dana zajedno pa su se igrači priviknuli na intenzitet treninga. Vidjelo se to i u prvoj utakmici, a nadam se da ćemo tako nastaviti i dalje", rekao je Kovačević.

Oršić je povratnik, daje savjete mlađima, a na pitanje Kovačeviću kako je njemu s njim ponovno raditi rekao je da je Oršić kvalitetan igrač i da mu je drago što je s njima.

"Ne samo da daje savjete mlađima, nego je i na treninzima te u prvoj utakmici pokazao kako treba igrati i ponašati se", naveo je Kovačević.

Za Scotta McKennu rekao je da se vraća idući tjedan.

"Drugi tjedan bit će u Zagrebu pa računajte na njega za utakmicu s Thunom", rekao je trener Dinama.

Za Svjetsko prvenstvo rekao je da sad počinje najzanimljiviji dio.

"Ušli smo uspavano, ali prošli smo skupinu i igramo sve bolje. Zadnja utakmica bila je najkvalitetnija. Znam da možemo i bolje i vjerujem da će protiv Portugala biti još bolje", rekao je.

'Ne bojimo se'

Ponovno se vratio na Dinamo i rekao da im je želja ove sezone osvojiti prvenstvo i Kup.

"Čeka nas Europa i želimo kvalitetno ući u prve utakmice. Prvi protivnik je težak, ali ne bojimo se. Dobro treniramo i vjerujemo da ćemo proći europske kvalifikacije. To nam je prvi cilj", naveo je.

Kaže da su se igrači navikli na intenzitet rada.

"Zajedno su već godinu dana, puno lakše donose odluke i zato je sve puno lakše", rekao je. Uz Oršića i Radeljića, otkrio je koga bi još volio vidjeti.

"Moja najveća želja je da sezonu počnemo s igračima s kojima smo završili prošlu. Prijelazni rok tek počinje i traje do kraja ljeta pa će sigurno biti dosta promjena. No, najvažnije je da smo sada kompletni", naveo je.

Za Livakovića je rekao da fenomenalno brani na SP-u.

"Nitko nije sretniji od mene ako nastavi s nama", naveo je.

Za švicarski Thun rekao je da je težak protivnik, da se ne osvrće na priče da im se momčad osipa.

"To je prvak Švicarske i tako ih gledamo. Prije svega gledamo sebe. Želimo mi biti dobri i proći dalje", istaknuo je.

Nije htio komentirati Hajduk i slučaj Livaje.

"Imam dovoljno svog posla da bih razmišljao o drugim momčadima", rekao je.

Za plasman Dinama u Ligu prvaka rekao je da bi to bio najveći uspjeh u njegovoj karijeri: "Svi imamo veliku želju. Neće biti lako, ali dat ćemo sve od sebe."