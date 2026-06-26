Dinamo pregazio protivnika na početku priprema

Nogometaši Dinama su 22. lipnja krenuli put Slovenije, gdje će se u Brdu kraj Kranja pripremati za novu sezonu. Ondje će igrati nekoliko prijateljskih utakmica, a prva im je bila protiv domaćeg Radomlja.

Momčad koja je prošle sezone završila na šestom mjestu slovenskog prvenstva poražena je s 3-0, a "Plavi" su dominirali kroz cijelu utakmicu. Već u prvom poluvremenu momčad Dinama, kojoj nedostaje nekoliko bitnih prvotimaca koji se nalaze na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi, vodila je 2-0. Strijelci su bili Dion Drena Beljo i Gabriel Vidović, a bitno je spomenuti kako je Mislav Oršić u povratničkom debiju nekoliko puta zaprijetio.

Slično je bilo i u drugom poluvremenu. Trener Marijo Kovačević zamijenio je svih 11 igrača na terenu, ali je pritisak na Radomlje nastavljen te je nagrada stigla u 71. minuti kada je pogodio povratnik Lukas Kačavenda. Mladi veznjak je prošle sezone osvojio dvostruku krunu u Austriji, gdje je bio na posudbi u LASK-u, a kako se klub iz Linza nije odlučio otkupiti ugovor, Kačavenda se vratio u Dinamo gdje će se pokušati izboriti za minutažu.

Osim njega i Oršića, među povratnicima su se našli i Robert Mudražija, Moreno Živković, Vito Čaić i Lovre Kulušić.

Sljedeću utakmicu Dinamo igra 2. srpnja kada je protivnik Brinje iz Grosuplja, dok ih prva službena utakmica čeka 21. srpnja kada igraju prvu utakmicu drugog pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv švicarskog prvaka Thuna.