Martin Baturina uoči 'revanša' s Portugalom: 'Uvjereni smo u sebe, možemo igrati s bilo kim'

Veznjak Coma Martin Baturina bio jedan od najboljih hrvatskih igrača u prve tri utakmice skupine na Svjetskom prvenstvu. Pohvale na njegove igre stižu sa svih strana.

"Hvala svima na pohvala, to je nogomet, možda nisam najbolje krenuo sa sezonom, ali nikada nisam prestao vjerovati u sebe. Radio sam na sebi i na kraju mi se sve isplatilo," kazao je na druženju s hrvatskim novinarima u Alexandriji.

Još jednom se osvrnuo na prve tri utakmice "Vatrenih" u skupini.

"Nismo najbolje krenuli u prvenstvo, izgubili smo stvarno od jednog jakog protivnika. Mislim da smo igrali dobro, pogotovo to prvo povremeno, na kraju smo poklonili neke golove. Drugu utakmicu smo igrali u grču, Panama je stvarno dobra reprezentacija, nikome nije lagano s njima igrao. Na kraju Gana, pobijedili smo opet, drago nam je zbog toga. Osvojili smo šest bodova u skupini i sretni smo zbog toga."

Sada slijedi Portugal, jedna od najboljih reprezentacija svijeta predvođena Cristianom Ronaldom.

"Portugal je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Mislim da su na svim pozicijama odlični, ne samo uz veznom redu. Imaju Ronaldo u napadu koji je uvijek opasan, koji uvijek da neki gol. Moramo se dobro pripremiti za njih, analizirati ih," kazao je.

"Imaju stvarno dobre igrače i protiv dobrih igrača nije lagano igrati. Jednostavno moraš biti 100% koncentriran, 100% spreman i ne pokloniti ništa sa svoje strane. Uvjeren sam kako imamo kvalitetu i da možemo bez problema možemo igrati s njima," dodao je.

Zanimljivo, praktički svi hrvatski veznjaci (Modrić, Pašalić, Kramarić, Sučić, Baturina, Moro) igraju u Italiji.

"Ne znam stvarno što bih rekao, tako se ispostavilo nekako. Drago mi je da smo u istoj ligi i da se možemo natjecati," naglasio je zahvalivši se fizioterapeutima, kuharima, oružarima, medijskom timu što su u svakom trenutku uz njih.

"Bez njih ovo ništa ne bi bilo ostvarivo. Mogu se samo zahvaliti što nam pružaju vašu pažnju."

Zahvalio se i navijačima.

Hvala im, njihova podrška nam mnogo znači. Pozivam ih da nas prate i navijaju i na idućoj utakmici."

Hrvatska je u grupi zabila pet golova, pet različitih strijelaca.

"Baš što danas komentirali, stvarno mislim da smo zabili jako lijepe golove iz jako dobrih akcije. Mislim da to pokazatelj naše kvalitete".

Godinama se svijet dijeli na ljubitelje Messija i Ronalda. Baturini su jednako dragi.

"Svi su kao djeca birali, sada cijenim obojicu. Meni osobno, stvarno, jednako su dragi. Možeš uzeti nešto malo od jednog i naučiti nešto malo od drugog," poručio je.