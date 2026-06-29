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OKRŠAJ U BOSTONU /

Koliko može Paragvaj protiv nemilosrdne mašine? Njemačka veliki favorit za prolaz

Koliko može Paragvaj protiv nemilosrdne mašine? Njemačka veliki favorit za prolaz
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Foto: Jon Olav Nesvold/Bildbyran Photo Agency/Profimedia

Tijek utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva Njemačka - Paragvaj pratite UŽIVO na portalu Net.hr

29.6.2026.
18:10
Sportski.net
Jon Olav Nesvold/Bildbyran Photo Agency/Profimedia
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Njemačka i Paragvaj u Bostonu igraju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva

SP, šesnaestina finala
28. 06. 2026.
22:30
0
Njemačka
 
:
0
Paragvaj
 

NJEMAČKA: 

PARAGVAJ: 

Cup tree provided by Sofascore

Elf je osvojio skupinu ispred Obale Bjelokosti, Ekvadora i Curaçaoa, a Paragvaj je završio drugi iza SAD-a i Australije, a ispred Turske.

Pobjednik ovog dvoboja ide na boljeg u srazu Švedske i Francuske, a Nijemci u utakmicu ulaze kao izraziti favoriti. 

Glavni sudac je Jalal Jayed iz Maroka.

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.UživoNjemačkaParagvaj
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