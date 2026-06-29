Koliko može Paragvaj protiv nemilosrdne mašine? Njemačka veliki favorit za prolaz

Njemačka i Paragvaj u Bostonu igraju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.

SP, šesnaestina finala 0 Njemačka : 0 Paragvaj

NJEMAČKA:

PARAGVAJ:

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Elf je osvojio skupinu ispred Obale Bjelokosti, Ekvadora i Curaçaoa, a Paragvaj je završio drugi iza SAD-a i Australije, a ispred Turske.

Pobjednik ovog dvoboja ide na boljeg u srazu Švedske i Francuske, a Nijemci u utakmicu ulaze kao izraziti favoriti.

Glavni sudac je Jalal Jayed iz Maroka.