OKRŠAJ U BOSTONU /
Koliko može Paragvaj protiv nemilosrdne mašine? Njemačka veliki favorit za prolaz
Tijek utakmice šesnaestine finala Svjetskog prvenstva Njemačka - Paragvaj pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Njemačka i Paragvaj u Bostonu igraju utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.
NJEMAČKA:
PARAGVAJ:
Elf je osvojio skupinu ispred Obale Bjelokosti, Ekvadora i Curaçaoa, a Paragvaj je završio drugi iza SAD-a i Australije, a ispred Turske.
Pobjednik ovog dvoboja ide na boljeg u srazu Švedske i Francuske, a Nijemci u utakmicu ulaze kao izraziti favoriti.
Glavni sudac je Jalal Jayed iz Maroka.