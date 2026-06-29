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TRANSFER BOMBA /

Barcelona sprema potez koji bi uzdrmao cijeli nogometni svijet

Barcelona sprema potez koji bi uzdrmao cijeli nogometni svijet
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Foto: Profimedia

Barcelona traži dugoročno rješenje u vrhu napada nakon odlaska Roberta Lewandowskog

29.6.2026.
11:35
Sportski.net
Profimedia
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Barcelona je pokazala interes za Harryja Kanea i već je kontaktirala njegove predstavnike kako bi ispitala mogućnost transfera nakon Svjetskog prvenstva.

Prema navodima engleskih medija, katalonski klub je otvorio inicijalne razgovore, ali je dogovoreno da se konkretni pregovori nastave tek po završetku turnira. Kaneu, koji ima 32 godine i igra za Bayern München, preostaje još godina ugovora.

Ipak, Bayern ne namjerava olako pustiti svog napadača, a iz Njemačke stižu informacije da je Kaneov tabor zasad prekinuo razgovore s Barcelonom te da je prioritet produženje suradnje u Münchenu.

Engleski kapetan trenutno je u potpunosti fokusiran na nastup na Svjetskom prvenstvu, gdje je već postigao tri pogotka. U osmini finala Englesku očekuje dvoboj protiv DR Konga.

Barcelona, s druge strane, traži dugoročno rješenje u vrhu napada nakon odlaska Roberta Lewandowskog, a Kane se nameće kao jedna od glavnih meta kluba, iako je njegov dolazak i dalje daleko od realizacije.

BarcelonaBayernHarry Kane
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