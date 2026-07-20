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Španjolski junak oduševio izjavom: 'Nisam ja zabio, nego 47 milijuna Španjolaca'

Španjolski junak oduševio izjavom: 'Nisam ja zabio, nego 47 milijuna Španjolaca'
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Foto: Joel Marklund/Bildbyran Photo Agency/Profimedia

'Na kraju, povijest je ispisana. Uvijek smo ovisili sami o sebi, o svojoj igri'

20.7.2026.
0:21
Sportski.net
Joel Marklund/Bildbyran Photo Agency/Profimedia
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Španjolska je nakon produžetaka pobijedila Argentinu 1-0 i po drugi puta u povijesti postala svjetski prvak. Finale je odlučio pogodak Ferrana Torresa u 106. minuti utakmice.

Ferran Torres odmah je nakon utakmice dao izjavu "Taj je pogodak postiglo 47 milijuna ljudi – ne ja, već 47 milijuna Španjolaca... To je za sve Španjolce. Za Španjolsku!", rekao je oduševljeni Torres pa nastavio. "Na kraju krajeva, kad s druge strane imaš Messija, ipak osjetiš malu nervozu, ali uvijek se trudimo igrati svoju igru", rekao je Torres. 

"Na kraju, povijest je ispisana. Uvijek smo ovisili sami o sebi, o svojoj igri. Hvala Bogu", rekao je španjolski junak. 

"To su igrači golemog talenta. Ponosan sam što sam s njima bio dio tog puta", rekao je izbornik Španjolske Luis De la Fuente. "Poseban trenutak, velik ponos. Ova je momčad obitelj, s najboljim igračima. Utakmica je trebala biti riješena znatno ranije. No, Emiliano Martínez je to spriječio", rekao je De la Fuente koji je nakon Europskog prvenstva, sa Španjolskom sada osvojio i Svjetsko.

španjolska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Argentinska Nogometna ReprezentacijaLuis De La FuenteFerran Torres
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