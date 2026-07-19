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Legendarni Rooney: 'Najbolji dio half time showa? Kada je završio'

Legendarni Rooney: 'Najbolji dio half time showa? Kada je završio'
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Foto: Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia

Većina ljubitelja nogometa također nije bila zadovoljna, pogotovo zato što je poluvrijeme iz tog razloga potrajalo čak 27 minuta umjesto dosadašnjih 15.

19.7.2026.
23:40
Sportski.net
Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Ove je godine u finalu Svjetskog prvenstva prvi put održan "half-time show", odnosno pauza u kojoj su gledatelji umjesto nastupa nogometaša gledali nastup poznatih glazbenika.

Tako su na travnjaku MetLife stadiona u East Rutherfordu nastupili Madonna, Shakira, Justin Bieber i BTS te Chris Martin iz Coldplaya, a legendarni nogometaš engleske reprezentacije i Manchester Uniteda Wayne Rooney to je prokomentirao za ugledni BBC.

"Sviđa mi se puno tih izvođača, ali mislio sam da je to sra**e", komentirao je Rooney i tako rekao ono što većina ljubitelja nogometa misli.

FIFA je program opisala kao "značajnu proslavu na sjecištu sporta, glazbe i globalnog utjecaja", a sve je opravdala kao dio kulture domaćina.

Ipak, većina ljubitelja nogometa nije bila zadovoljna, pogotovo zato što je poluvrijeme iz tog razloga potrajalo čak 27 minuta umjesto dosadašnjih 15.

Komentar Rooneyja pogledajte OVDJE.

Wayne RooneySvjetsko Prvenstvo 2026.Engleska Nogometna Reprezentacijašpanjolska Nogometna Reprezentacija
komentara
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