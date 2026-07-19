Niti kiša nije pokvarila nogometni spektakl: Evo kako je Zagreb ispratio veliko finale

Za vrijeme velikog finala Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi između Španjolske i Argentine u Zagrebu je padala kiša, no to nije spriječilo brojne Zagrepčane, ali i ostale posjetitelje da pogledaju "utakmicu godine". Na fotografijama iz centra Zagreba može se vidjeti kako je publika poprilično izjednačena između simpatizera Španjolske reprezentacije predvođene bivšim igračem Dinama Danijem Olmom i Argentine, predvođene Lionelom Messijem, iako ipak ima nešto više dresova "Furije".

Što se tiče samog nogometa, u ovoj se utakmici igra puno opreznije nego u subotnjoj utakmici za broncu u kojoj je Engleska slavila 6-4 protiv Francuske, pa ne treba čuditi što nije bilo previše uzbuđenja.

Scene iz centra Zagreba pogledajte u galeriji iznad teksta.