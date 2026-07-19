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Niti kiša nije pokvarila nogometni spektakl: Evo kako je Zagreb ispratio veliko finale

Niti kiša nije pokvarila nogometni spektakl: Evo kako je Zagreb ispratio veliko finale
Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Za vrijeme velikog finala Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi između Španjolske i Argentine u Zagrebu je padala kiša, no to nije spriječilo brojne Zagrepčane, ali i ostale posjetitelje da pogledaju "utakmicu godine". Na fotografijama iz centra Zagreba može se vidjeti kako je publika poprilično izjednačena između simpatizera Španjolske reprezentacije predvođene bivšim igračem Dinama Danijem Olmom i Argentine, predvođene Lionelom Messijem, iako ipak ima nešto više dresova "Furije".

Što se tiče samog nogometa, u ovoj se utakmici igra puno opreznije nego u subotnjoj utakmici za broncu u kojoj je Engleska slavila 6-4 protiv Francuske, pa ne treba čuditi što nije bilo previše uzbuđenja.

Scene iz centra Zagreba pogledajte u galeriji iznad teksta.

19.7.2026.
23:10
Sportski.net
Marko Seper/PIXSELL
Svjetsko Prvenstvo 2026.Argentinska Nogometna Reprezentacijašpanjolska Nogometna ReprezentacijaZagrebTrg Bana Josipa Jelacica
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