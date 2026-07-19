Bivši Vatreni jasno rekao za koga navija: 'Natjerali su me'
Rakitićev izbor ne treba začuditi budući da je njegova supruga Raquel Mauri iz Seville
Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić rekao je da se nada pobjedi Španjolske nad Argentinom u finalu Svjetskog prvenstva.
Nekadašnji vezni igrač Seville i Barcelone javio se iz Hrvatske videovezom u emisiju DAZN televizije u Španjolskoj, pri čemu je bio obučen u dres španjolske reprezentacije.
"Natjerali su me, pritisak u kući," izjavio je 38-godišnji Rakitić čija je supruga Raquel Mauri iz Seville. S njom ima dvije kćeri.
"Rekle su mi: 'Tata, ako ne obučeš dres, ne damo ti razgovarati ni s kim. Jedva čekam utakmicu. Trenutačno sam ovdje u Hrvatskoj, vlada veliko uzbuđenje. Ovo je finale koje smo svi željeli gledati. Nadam se da će vrijeme brzo proći kako bismo napokon mogli gledati tu utakmicu i da će Španjolska pobijediti" izjavio je.
Rakitić, donedavni tehnički direktor splitskog Hajduka, s Hrvatskom je 2018. osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.
Argentinski kapetan Lionel Messi njegov je bivši suigrač iz Barcelone s kojom je 2015. osvojio Ligu prvaka.