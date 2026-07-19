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TAKTIČKA BITKA /

Schildenfeld otkrio što ga je za smetalo u utakmici za broncu i za koga navija u finalu

Gordon Schildenfeld za RTL najavljuje finale Svjetskog prvenstva

19.7.2026.
20:25
Sportski.net
Alec Brown/Actionplus/Profimedia
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Nakon 39 dana i 103 utakmice, stiže i taj dugo iščekivani trenutak - finale Svjetskog prvenstva. Argentina do četvrtog naslova ili Španjolska koja lovi drugi?

Gordon Schildenfeld, stručni suradnik RTL-a na ovom prvenstvu komentirao je s Marijom Krolo utakmicu za treće mjesto, a onda najavio i finalnu utakmicu.

"Najinteresantnije je bilo što je bilo puno golova. Pokazalo se tragičnim i za jedne i za druge što moraju igrati za treće mjesto. Ali kad se vraćaš kući s medaljom, to je veliki uspjeh. Francuzima će odzvanjati ovih 6 golova, a Engleska je uspjela nakon dugo vremena doći do medalje", rekao je Schildenfeld o utakmici za treće mjesto.

Tuchel je u izjavama bio najglasniji prije utakmice, najradije je ne bi ni igrali.

"Izgubiti polufinale nije lako, to te emocionalno isprazni, ali čast je otići kući s medaljom. Tuchelova izjava mi djeluje malo u afektu nakon razočaravajućeg polufinala, ali vidjeli smo proslavu i koliko im znači medalja. Sad moraju na sljedećim natjecanjima ganjati nove medalje. Utakmica za treće mjesto ima svoju čar, posebice kada igraju Englezi i Francuzi", rekao je Šifo.

Amerikanci su podbacili s dodjelom.

"Dodjela je bila ispod očekivanja. Amerika, glamur, a onda Englezi osvoje medalju, kratko se fotografiraju i to je to. Trebalo je dati malo više značaja", rekao je Gordon.

Kako je bilo Deschampsu kada je gubio 4-0 na poluvremenu?

"Bilo mu je teško od početka utakmice. Ekipa padne, teško je to kontrolirati. 4-0 gubiš na poluvremenu, ulaziš u svlačionicu to je teško. Da sam ja unutra, nitko ne bi izašao iz te svlačionice. Bili su bolji u drugom poluvremenu, ali šest primljenih golova će sigurno ostati mrlja. Oprostit se s medaljom bi bilo puno bolje."

Finale neće biti tako efikasno.

"Očekujemo taktičku borbu. I jedni i drugi su taktički dobri. Španjolska je stvorila taj nogomet na posjed. Argentince je krasio karakter, vraćali su se puno puta. Najbolje su izgledali protiv najboljih. Sad su u finalu, brane naslov, očekujem odličnu utakmicu. Ja sam uz Danija Olma i Španjolsku", otkrio nam je Schildenfeld.

Kako zaustaviti Messija?

"Argentina će biti problem cjelokupno. Imaju kvalitetu na svim pozicijama, posebice s vanzemaljcem koji može sam riješiti utakmicu. Za njega nema lijeka, možda zatvoriti prostore, bit agresivan i moliti se da nema svoj dan", zaključio je bivši hrvatski reprezentativac.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Argentinska Nogometna Reprezentacijašpanjolska Nogometna ReprezentacijaEngleska Nogometna ReprezentacijaFrancuska Nogometna ReprezentacijaGordon Schildenfeld
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