Zvijezda 'Baywatcha' otvorila OnlyFans u 57. godini: 'Fanovi stalno traže fotografije stopala'

Glumica Erika Eleniak, koja se proslavila ulogom spasiteljice Shauni McClain u kultnoj seriji "Baywatch", odlučila je otvoriti novo poglavlje u svojoj karijeri. U 57. godini pridružila se platformi OnlyFans, a vijest je sama potvrdila svojim pratiteljima na Instagramu.

Nakon što je informacija prethodno dospjela u medije, Eleniak se oglasila na društvenim mrežama i poručila da više nema potrebe za skrivanjem svog novog poslovnog poteza.

Glumica je pritom istaknula kako danas, u zrelijim godinama, želi slobodno odlučivati o tome što će dijeliti s publikom.

"Sa 56 godina prihvaćam upravo ono što jesam danas. Od 'Baywatcha' do 'Playboya' i dalje! Bili ste sa mnom kroz toliko poglavlja mog života i karijere. Sada otvaram potpuno novo", poručila je Eleniak.

Sadržaj koji dosad nisu imali priliku vidjeti

Prema njezinim riječima, njezin profil neće biti namijenjen samo objavljivanju fotografija, već i neposrednijem kontaktu s obožavateljima.

Eleniak najavljuje ekskluzivne fotografije i videe iz svog života, ali i mogućnost izravne komunikacije s ljudima koji je prate.

Kako je objasnila, želi pokazati opušteniju i manje filtriranu stranu svoje svakodnevice.

Posebno se osvrnula na ono što njezini obožavatelji često traže od nje. Za britanske medije otkrila je da među zahtjevima prednjače fotografije njezinih stopala.

"U osnovi sam odrasla na plaži u crvenom kupaćem kostimu, pa se čini kao da se sve vraća na početak. Razlika je u tome što sada ja odlučujem", rekla je glumica.

Dodala je kako će pratitelji moći zaviriti u njezin stvarni život, vidjeti osobne fotografije i videe, ali i sadržaj povezan s njezinim brojnim danima provedenima na plaži.

Erika Eleniak u popularnoj seriji "Baywatch"pojavila se od 1989. do 1992. godine, a njezin je lik bio među prepoznatljivim spasiteljicama u prvim sezonama.