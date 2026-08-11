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Slovenski Bombshell /

Tko je Boris Vidović, Slovenac koji je zaludio Britanke u showu Love Island UK

Tko je Boris Vidović, Slovenac koji je zaludio Britanke u showu Love Island UK
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Foto: Voyo

Slovenski model i bivši nogometaš Boris Vidović postao je neočekivana zvijezda 12. sezone britanskog reality showa 'Love Island', unijevši 'internacionalni štih' i privukavši veliku pažnju gledateljica

11.8.2026.
8:54
Hot.hr
Voyo
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Iako je njegov boravak u vili bio relativno kratak, visoki Ljubljančanin koji živi na relaciji Slovenija-Dubai ostavio je snažan dojam.

Kratak, ali buran put u vili

Vidović je u show ušao kao jedan od 'bomba' kandidata tijekom zloglasnog 'Casa Amor' izazova, osmišljenog da testira odanost parova. Odmah je iskazao interes za Shakiru Khan, no nakon što se ona povezala s drugim natjecateljem, Boris je pažnju usmjerio na Billykiss Azeez. Njihova veza osigurala mu je povratak u glavnu vilu, no romansa je bila kratkog vijeka. Priznao je da je 'izgubio iskru' i prekinuo odnos, što su mu neki gledatelji zamjerili, a drugi pohvalili zbog iskrenosti. Prije nego što je izbačen, zbližio se i s Emmom Munro, s kojom je podijelio poljubac, no njihov odnos nije dobio priliku za razvoj jer su oboje izglasani kao najmanje popularni natjecatelji 42. dana showa.

Tko je Boris Vidović, Slovenac koji je zaludio Britanke u showu Love Island UK
Foto: Voyo

Veteran realityja s iznenađujućom prošlošću

Ono što mnogi britanski gledatelji nisu znali jest da Vidović nije novak u svijetu reality televizije. Prije 'Love Islanda', sudjelovao je u slovenskim showovima 'Exatlon' i 'Kmetija' (Farma). Upravo je tijekom sudjelovanja u 'Kmetiji' 2024. godine izjavio kako 'ne vjeruje' u zaljubljivanje putem televizije, dodavši ipak 'nikad ne reci nikad'. Nakon što su fanovi iskopali tu izjavu, oglasila se i njegova sestra Anita, objasnivši da prijašnji showovi nisu bili ljubavnog karaktera, već su se temeljili na strategiji i sportskim izazovima. Bivši mladi reprezentativac Slovenije, koji govori pet jezika, u show je ušao s planom da bude svoj i vidi što će se dogoditi, ističući da traži djevojku zanimljive osobnosti.

Tko je Boris Vidović, Slovenac koji je zaludio Britanke u showu Love Island UK
Foto: Voyo

Njegov direktan pristup i samopouzdanje podijelili su publiku, no mnogi su ga prozvali 'legendom' zbog iskrenosti. Iako nije pronašao ljubav, Boris Vidović zasigurno je postao ime o kojem se priča daleko izvan granica regije.

Borisa u 'Love Island UK' gledaj na platformi Voyo.

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VoyoLove IslandLove Island AdriaLove Island RtlBoris Vidović
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