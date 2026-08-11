Tko je Boris Vidović, Slovenac koji je zaludio Britanke u showu Love Island UK

Iako je njegov boravak u vili bio relativno kratak, visoki Ljubljančanin koji živi na relaciji Slovenija-Dubai ostavio je snažan dojam.

Kratak, ali buran put u vili

Vidović je u show ušao kao jedan od 'bomba' kandidata tijekom zloglasnog 'Casa Amor' izazova, osmišljenog da testira odanost parova. Odmah je iskazao interes za Shakiru Khan, no nakon što se ona povezala s drugim natjecateljem, Boris je pažnju usmjerio na Billykiss Azeez. Njihova veza osigurala mu je povratak u glavnu vilu, no romansa je bila kratkog vijeka. Priznao je da je 'izgubio iskru' i prekinuo odnos, što su mu neki gledatelji zamjerili, a drugi pohvalili zbog iskrenosti. Prije nego što je izbačen, zbližio se i s Emmom Munro, s kojom je podijelio poljubac, no njihov odnos nije dobio priliku za razvoj jer su oboje izglasani kao najmanje popularni natjecatelji 42. dana showa.

Foto: Voyo

Veteran realityja s iznenađujućom prošlošću

Ono što mnogi britanski gledatelji nisu znali jest da Vidović nije novak u svijetu reality televizije. Prije 'Love Islanda', sudjelovao je u slovenskim showovima 'Exatlon' i 'Kmetija' (Farma). Upravo je tijekom sudjelovanja u 'Kmetiji' 2024. godine izjavio kako 'ne vjeruje' u zaljubljivanje putem televizije, dodavši ipak 'nikad ne reci nikad'. Nakon što su fanovi iskopali tu izjavu, oglasila se i njegova sestra Anita, objasnivši da prijašnji showovi nisu bili ljubavnog karaktera, već su se temeljili na strategiji i sportskim izazovima. Bivši mladi reprezentativac Slovenije, koji govori pet jezika, u show je ušao s planom da bude svoj i vidi što će se dogoditi, ističući da traži djevojku zanimljive osobnosti.

Foto: Voyo

Njegov direktan pristup i samopouzdanje podijelili su publiku, no mnogi su ga prozvali 'legendom' zbog iskrenosti. Iako nije pronašao ljubav, Boris Vidović zasigurno je postao ime o kojem se priča daleko izvan granica regije.

Borisa u 'Love Island UK' gledaj na platformi Voyo.

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