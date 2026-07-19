Nevjerojatna računica nakon SP-a: FIFA zaradila daleko više nego što je planirala

Svjetsko nogometno prvenstvo trebalo bi generirati znatno veće prihode nego što je prvobitno planirano, a prema britanskim novinama The Guardian, FIFA će imati rekordne prihode od oko 13.1 milijarde eura.

FIFA je prvobitno predviđala prihode od 9.6 milijardi eura, a predsjednik FIFA-e Gianni Infantino navodno je već obavijestio članove federacije o rezultatima.

Guardian je kao glavni razlog značajnog povećanja dobiti naveo visoke prihode od ugostiteljstva i prodaje ulaznica. Za usporedbu, FIFA je za cijelo Svjetsko prvenstvo 2022., kada je Katar bio domaćin turnira, zaradila nešto više od pet milijardi eura, no tada su na turniru su sudjelovale 32 reprezentacije umjesto sadašnjih 48.

FIFA inače naplaćuje proviziju od 15 posto po ulaznici i od prodavatelja i od kupca.