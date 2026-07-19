Fotografija s travnjaka postala je viralna: Ovakav prizor rijetko se viđa nakon velikih utakmica

Nakon golijade za treće mjesto između Engleske i Francuske, društvenim mrežama počela se širiti fotografija koja je mnogima privukla puno pažnje. Umjesto slavlja ili razočaranja nakon posljednjeg sučevog zvižduka, nekoliko nogometaša obje reprezentacije okupilo se na travnjaku u zajedničkoj molitvi, šaljući snažnu poruku zajedništva i međusobnog poštovanja.

Iako je Engleska nakon pobjede imala više razloga za slavlje, igrači su na trenutak ostavili po strani rivalstvo i usmjerili se na ono što ih povezuje. U molitvi su sudjelovali Dayot Upamecano, Bukayo Saka, Maxence Lacroix, Eberechi Eze, Marc Guéhi, Jean-Philippe Mateta i Trevoh Chalobah, nogometaši koji otvoreno svjedoče svoju kršćansku vjeru, a većina njih ima afričke korijene.

England and France gave everything in the World Cup third place play-off, but after the final whistle, players from both teams came together in prayer.



The players praying together were: Dayot Upamecano, Bukayo Saka, Maxence Lacroix, Eberechi Eze, Marc Guéhi, Jean-Philippe… pic.twitter.com/Ik4S68keBV — Ballers In God (@BallersinGod) July 18, 2026

Fotografija je u kratkom vremenu postala viralna te izazvala brojne pozitivne reakcije navijača diljem svijeta. Mnogi su u komentarima istaknuli kako je riječ o jednom od najljepših trenutaka prvenstva, naglašavajući da sport može povezivati ljude i izvan granica rezultata i natjecanja.

Ovakvi prizori nisu rijetkost na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Slična scena zabilježena je i nakon susreta Njemačke i Ekvadora u grupnoj fazi natjecanja, kada su se igrači dviju reprezentacija također zajedno pomolili na terenu. Takvi trenuci još jednom pokazuju da, unatoč velikim rivalstvima i borbi za pobjedu, nogomet često donosi i snažne poruke zajedništva, poštovanja i vjere.