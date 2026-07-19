Mladi Španjolac ispisao bajku u Umagu, a njegova pratnja bila je jedna od glavnih tema finala

Umag je dobio novog šampiona. Mladi španjolski tenisač Daniel Merida, sa samo 21 godinom, podigao je svoj prvi ATP trofej u karijeri, osvojivši Plava Laguna Croatia Open. U dramatičnom finalu, koje je publiku držalo na rubu sjedala, svladao je iskusnog Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine. Bio je to tjedan iz snova za 82. igrača svijeta, koji je u Istru stigao kao autsajder, a otišao kao pobjednik, ispisavši jednu od najljepših priča ovogodišnje sezone na zemljanoj podlozi. No, osim njegove impresivne igre, veliku je pažnju privukla i njegova strastvena podrška s tribina.

Finalni meč bio je pravi vrtuljak emocija i preokreta. Merida je furiozno ušao u dvoboj, dominantno osvojivši prvi set sa 6-2. Činilo se da će brzo zaključiti priču kada je u drugom setu servirao za naslov. Međutim, 34-godišnji Džumhur pokazao je zašto je bio u samom vrhu svjetskog tenisa. Iskoristio je trenutak nervoze mladog Španjolca, vratio se u meč i osvojio drugi set sa 7-5, odvevši finale u odlučujući, treći set. Ipak, Merida nije dopustio da ga propuštena prilika slomi. U trećem setu ponovno je pokazao agresivnost i mentalnu snagu koja ga je krasila cijeli tjedan. Oduzeo je servis Džumhuru i sigurno priveo meč kraju rezultatom 6-2, za najveću pobjedu svoje dosadašnje karijere. "Bio je to lud meč... Ali presretan sam svojom razinom igre ovaj tjedan i zbog svoje prve titule", izjavio je Merida nakon pobjede.

Ovim trijumfom Merida se upisao u povijest umaškog turnira kao treći najmlađi pobjednik, odmah iza sunarodnjaka Carlosa Alcaraza i Talijana Jannika Sinnera, trenutno prvog igrača svijeta. "Njih dvojica su među najboljim igračima na svijetu, tako da je nevjerojatno biti u toj grupi. Naravno, oni su daleko, ali nastavit ću naporno raditi kako bih im se pokušao što više približiti", skromno je prokomentirao mladi Španjolac. Pobjeda u Umagu donijela mu je 250 ATP bodova i skok na 58. mjesto ljestvice, što mu je novi najbolji renking u karijeri. Time je postao i osmi Španjolac s naslovom na Plava Laguna Croatia Openu od 1990. godine, pridruživši se velikanima poput Alcaraza, Juana Carlosa Ferrera i Carlosa Moye.

Tijekom cijelog meča, kamere su se često zaustavljale na prvom redu tribina, gdje je za Meridu strastveno navijala njegova djevojka, Luana Selena Gheban. Njezine emotivne reakcije, nervoza pri svakom važnom poenu i konačno erupcija oduševljenja nakon posljednjeg poena, postale su zaštitni znak njegove pobjedničke kampanje. Gheban, diplomirana pravnica i bivša misica, postala je poznata javnosti po svojoj ekspresivnoj podršci još na turniru u Madridu, gdje su njezine reakcije postale viralne. I u Umagu je bila u centru pažnje, živeći svaki udarac sa svojim partnerom. Nakon što je Merida realizirao meč-loptu, potrčao je prema tribinama kako bi pobjedu proslavio u zagrljaju svoje najveće podrške. I sam je u intervjuima nakon meča istaknuo koliko mu njezina prisutnost znači. "Imam puno ljudi koji me podržavaju. Moj otac, moja djevojka - koja je ovdje sa mnom ovaj tjedan - moja majka, moj brat. Svi oni me neizmjerno podržavaju", rekao je Merida.

Na terenu se opisuje kao agresivan igrač koji voli udarati lopticu najjače što može, no izvan njega je, kaže, opušten momak koji najviše voli provoditi vrijeme s obitelji i prijateljima. Njegova velika strast su i videoigre. "Volim igrati i gledati druge kako igraju. Da nisam tenisač, sigurno bih radio nešto vezano za videoigre, možda bih bio streamer", priznao je kroz smijeh. Put do prvog naslova nije bio lagan. Nakon poraza u svom prvom finalu u Bukureštu ranije ove godine, naučio je važnu lekciju. "Tada sam shvatio da moram igrati agresivno od početka i nametnuti svoje udarce. To mi je danas puno pomoglo", zaključio je novi umaški pobjednik. Za njega i Džumhura nema puno odmora, jer obojica već sljedeći tjedan nastupaju na ATP turniru u Estorilu.