Prekrasna SDP-ovka 'zapela' oku kamere u Umagu: Pogledajte tko je sve gledao finale

Pobjedom 6-2, 5-7, 6-2 u subotnjem finalu odigranom na stadionu "Goran Ivanišević" nad 34-godišnjim bosansko-hercegovačkim tenisačem Damirom Džumhurom, 21-godišnji Daniel Merida ušao je u društvo španjolskih velikana koji su od 36 trofeja na umaškom Croatia Openu osvojili jednu trećinu.

Pobjedniku je njegov prvi trofej na ATP Touru uručio hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

"Sjajan je osjećaj osvojiti prvi ATP naslov. Pobjednik na ATP Touru, to je nešto drugačije, nešto veliko. Jako sam sretan zbog toga", rekao je Daniel Merida na konferenciji za novinare nakon što je postao osmi različiti Španjolac s naslovom pobjednika u Umagu, a to je sjajna referenca za njegovu tenisku budućnost.

Među poznatima koji su gledali finale u Umagu oku kamere je "zapela" i elegantno obučena saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović u društvu mlade SDP-ove vijećnice u Puli Matilde Nikić. Tu su bili i legendarni Goran Ivanišević, gradonačelnik Umaga Vili Bassanese u pratnji svoje partnerice, dvadesetak godina mlađe Kristine Đukez iz Pule.