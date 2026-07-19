Kritizirali su ga nedavno, sada je na jedvite muke ispisao povijest Engleske: 'Ožiljak će ostati'

Njemački izbornik engleske reprezentacije Thomas Tuchel nada se da će engleski igrači biti ponosni i uvjereni da su svoj put na Svjetskom prvenstvu u Miamiju završili uspješno, brončanom medaljom nakon pobjede protiv Francuske sa 6-4.

S druge strane, Didier Deschamps, nakon 14 godina na čelu francuske reprezentacije, završava svoju eru koju je nazvao "najljepšom stvari".

U subotu navečer na stadionu u Miamiju, Tuchelova momčad, koja je u prvom poluvremenu povela s čak četiri gola razlike, a zatim spriječila Francusku da u drugom preokrene, donijela je najbolji rezultat nogometaša na svjetskim prvenstvima od osvajanja mundijala 1966. godine.

"To je prva medalja u 60 godina, to je najbolje SP Engleske na inozemnom tlu, pa se nadam da će igrači biti ponosni na nju kroz neko vrijeme. Vrlo smo ambiciozni, pa si gotovo ne dopuštamo biti ponosni na treće mjesto", rekao je Tuchel na konferenciji za novinare nakon utakmice.

„Prije osamnaest mjeseci postavili smo si najviši cilj, najviši san koji smo željeli ostvariti. Bili smo jako, jako ambiciozni sa svojim snovima, plasirati se u finale i osvojiti svjetsko prvenstvo. Zato toliko boli ako to propustite. Bol će ostati neko vrijeme, ali će nestati, ali ožiljak će ostati. Tako je to u sportu na visokoj razini“, dodao je Tuchel.

Tuchel je dobio žestoke kritike nakon što je Engleska u srijedu izgubila od Argentine 2-1 u polufinalu, posebno zbog onoga što se smatralo njegovom obrambenom taktikom nakon što je njegova momčad povela početkom drugog poluvremena.

"Na konferenciji za novinare jučer se činilo kao da smo u grupnoj fazi ispali bez pobjede, da budem iskren", rekao je Nijemac. "Najbolje što možete učiniti je reagirati na terenu i ostvariti sljedeću pobjedu. Sve ostalo je samo pričanje, a pričanje vam ne donosi bodove, a pričanje vam ne donosi pobjedu.Drago mi je da smo pokazali reakciju. Željeli smo tu reakciju i ona je vrlo impresivna."

Raspoloženje u francuskom taboru bilo je potpuno drugačije, također i zbog ponašanja izbornika.

"Ljeti 2012. počeo sam francusku reprezentaciju stavljati iznad svega ostalog. Bez obzira koliko najvećih klubova na svijetu trenirate, nema ničega, baš ničega, što bi bilo iznad francuske reprezentacije“, dodao je Deschamps.

"Odigrali smo jadno prvo poluvrijeme. Bilo je reakcije u drugom dijelu, s onim što znamo dobro raditi. Imali smo dvije prilike za izjednačenje na 4-4. Malo smo više krenuli naprijed, to je ono što znamo raditi. Barem je nešto, čak i ako poraz boli. Za lošu početnu igra Francuske sam ja kriv jer nisam napravio ono što sam trebao u prvom poluvremenu", rekao je izbornik, koji je na poluvremenu napravio četiri zamjene.

Osvrćući se na Svjetsko prvenstvo u cjelini, Deschamps je priznao razočaranje jer je Francuska ušla s puno ambicije", dok je istovremeno naglasio kvalitetu svojih odnosa s momčadi:

"Na osobnoj razini, bilo je to vrlo, vrlo divno iskustvo s njima. Osam tjedana koje smo proveli zajedno od početka priprema bilo je fantastično.Uspjeli smo napraviti dosta pozitivnih stvari. Imali smo lošu utakmicu protiv Španjolske, a oni su uspjeli odigrati jako dobro protiv nas. Očito, nije sve ovo za baciti", rekao je Deschamps.