Najdulje poluvrijeme u povijesti: U finalu Svjetskog prvenstva održan 'half time show'

Prvi put u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava u poluvremenu finalnog susreta održan je "halftime show". Po uzoru na američki Super Bowl i FIFA se odlučila organizirati glazbeni spektakl u pauzi između poluvremena koji je trajao više od 20 minuta.

Na travnjaku MetLife stadiona u East Rutherfordu nastupili su Madonna, Shakira, Justin Bieber i BTS, te Chris Martin iz Coldplaya.

Madonni su u njezinom nastupu "asistirale" brazilske nogometne legende Ronaldo i Ronaldinho.

U bogatom programu sudjelovao je i međunarodno priznati venezuelanski dirigent i umjetnički ravnatelj Njujorške filharmonije Gustavo Dudamel, zajedno s dobitnikom nagrade Webby, zborom PS22, koji nastupa s Coldplayom, te bubnjarima prerušenim u likove iz Ulice Sezam i Muppetsa.

"Svjetsko prvenstvo u nogometu okuplja svijet na način na koji ništa drugo ne može. Zahvalan sam što sam dio Halftime Showa, a još sam zahvalniji znajući da već pomaže u proširenju pristupa obrazovanju za djecu diljem svijeta," poručio je Biber.

FIFA je program opisala kao "značajnu proslavu na sjecištu sporta, glazbe i globalnog utjecaja".

Završna ceremonija je počela u 13:30 sati po lokalnom vremenu, a prije početka utakmice publiku su zabavljali Post Malone, Tony, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Laura Pausini te iShowSpeed. Dobitnik Oscara Tom Cruise imao je poseban nastup tijekom ceremonije.

Cruise se obratio navijačima govoreći o raskoši događaja koji je okupljao navijače iz više od 48 zemalja više od mjesec dana. Prenosio je poruku o jedinstvu koje nogomet može donijeti.

"Oduševljeni smo što na teren izlazi toliko zvijezda, i iz nogometnog i iz svijeta zabave. Svečanost zatvaranja postavit će ton za povijesno finale, ujedinjujući strast 48 ekipa, 16 gradova domaćina i milijuna navijača na jednoj nezaboravnoj pozornici," kazao je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Ovo Svjetsko prvenstvo ušlo je u povijest kao prvo koje su organizirale tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, pa su sve tri zemlje imale i vlastitu ceremoniju otvaranja.

U Meksiku je vrhunac ceremonije bio je nastup Shakire, u Torontu su nastupili Michael Buble i Alanis Morissette, a u Los Angelesu Katy Perry, Tyla, Anitta i K-pop pjevačica Lisa.

Na prošlogodišnjem finalu Svjetskog klupskog prvenstva, koje je također organizirala FIFA i održano u New Jerseyju, "show2 u poluvremenu je trajao 24 minuta, a nastupili su Coldplay, J Balvin, Doja Cat i Tems.

Nedavno su u poluvremenu finala Lige prvaka između Arsenala i Paris Saint-Germaina nastupili The Killersi.