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LETEĆI GIANNI /

Napokon se zna odgovor na pitanje koje je zanimalo cijeli svijet! Brojka je nestvarna

Napokon se zna odgovor na pitanje koje je zanimalo cijeli svijet! Brojka je nestvarna
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Foto: www.imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Profimedia

Infantino je bio na 44 utakmice na SP-u uključujući i posljednju, finalnu utakmicu

19.7.2026.
22:05
Sportski.net
www.imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Profimedia
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Ako ste pogledali većinu utakmica Svjetskog prvenstva 2026., onda ste često na svojim TV-ekranima vidjeli Giannija Infantina, predsjednika FIFA-e i jednog od najomraženijih ljudi na svijetu. 

Infantino je prisustvovao nestvarno velikom broju utakmica s obzirom na to da su se utakmice igrale u 16 gradova u 4 različite vremenske zone. Infantino je bio na 44 utakmice na SP-u uključujući i posljednju, finalnu utakmicu na MetLife stadionu, a čak 13 puta je uspio biti na dvije utakmice u danu. Associated Press napravio je analizu Infantinovih letova i došli su do vrlo zanimljivih brojki. Naime, Infantino je u svome privatnom mlažnjaku proveo više od sto sati, točnije, 115.

Sve nas je zanimalo koliko je kilometara preletio Infantino, a analiza AP-a kaže da je preletio 59,281 milju što je 95 i pol tisuća kilometara! Najduži let trajao je pet sati i 44 minute od Miamija do Seattlea, a najkraći 28 minuta od Seattlea do Vancouvera. Prešao je Infantino granicu između tri države 23 puta, a promijenio je 21 zračnu luku. Bio je na svih 16 stadiona.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Gianni InfantinoFifaAvionSp 2026
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