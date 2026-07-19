Nevjerojatna statistika: Nikome se prije Argentine ovo nije dogodilo u finalu

Argentina i Španjolska u finalu Svjetskog prvenstva nisu dali pobjednika nakon 90 minuta. Španjolska je bila puno bolja, ali nisu uspjeli iskoristiti svoje prilike.

Argentinci su bili potpuno bezopasni u finalu. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je Argentina ostala bez i jednog udarca na gol u svih 90 minuta regularnog vremena finalne utakmice. Sve je bilo na strani Španjolske. Imali su više od 65 posto posjeda lopte, uputili su 15 udaraca od čega 10 u okvir, ali Martinez je sve obranio.

Argentinci su jedino bili bolji u udaranjima i dobivanjima kartona pa je tako Enzo Fernandez skupio dva žuta i isključen je u sudačkoj nadoknadi. Argentina je postavila negativan rekord. Postali su prva momčad ikada koja je u 90 minuta finala ostala bez udarca na gol.

0 - Argentina are the first ever team to fail to have a single shot in 90 minutes in a FIFA World Cup final.



Blanks. pic.twitter.com/MfI6SwlunG — OptaJoe (@OptaJoe) July 19, 2026

Do finala su zabili barem dva pogotka u svakoj utakmici, ali u finalu nisu uspjeli uputiti čak niti udarac na gol Španjolcima koji su dominirali, ali ostali bez pogotka.