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BEZOPASNI /

Nevjerojatna statistika: Nikome se prije Argentine ovo nije dogodilo u finalu

Nevjerojatna statistika: Nikome se prije Argentine ovo nije dogodilo u finalu
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Foto: Charles/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Argentinci su jedino bili bolji u udaranjima i dobivanjima kartona

19.7.2026.
23:41
Dominik Franculić
Charles/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Argentina i Španjolska u finalu Svjetskog prvenstva nisu dali pobjednika nakon 90 minuta. Španjolska je bila puno bolja, ali nisu uspjeli iskoristiti svoje prilike.

Argentinci su bili potpuno bezopasni u finalu. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je Argentina ostala bez i jednog udarca na gol u svih 90 minuta regularnog vremena finalne utakmice. Sve je bilo na strani Španjolske. Imali su više od 65 posto posjeda lopte, uputili su 15 udaraca od čega 10 u okvir, ali Martinez je sve obranio.

Argentinci su jedino bili bolji u udaranjima i dobivanjima kartona pa je tako Enzo Fernandez skupio dva žuta i isključen je u sudačkoj nadoknadi. Argentina je postavila negativan rekord. Postali su prva momčad ikada koja je u 90 minuta finala ostala bez udarca na gol.

 

 

Do finala su zabili barem dva pogotka u svakoj utakmici, ali u finalu nisu uspjeli uputiti čak niti udarac na gol Španjolcima koji su dominirali, ali ostali bez pogotka.

Argentinska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.španjolska Nogometna Reprezentacija
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