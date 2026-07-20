FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
I DRUGI SE PAMTE /

Pogledajte što je izjavio argentinski izbornik nakon poraza u finalu

Pogledajte što je izjavio argentinski izbornik nakon poraza u finalu
×
Foto: MARKLUND/BILDBYRĹN/Shutterstock Editorial/Profimedia

Argentinci su bili potpuno bezopasni u finalu

20.7.2026.
1:15
Sportski.net
MARKLUND/BILDBYRĹN/Shutterstock Editorial/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Španjolska je nakon produžetaka pobijedila Argentinu 1-0 i po drugi puta u povijesti postala svjetski prvak. Finale je odlučio pogodak Ferrana Torresa u 106. minuti utakmice.

Lionel Scaloni je nakon zlata u Katru 2022., ovoga puta došao do srebra. "Tužni smo, ali želimo zahvaliti ovim dečkima što su nam priuštili još jedno finale Svjetskog prvenstva i što su se borili do samog kraja", rekao je Scaloni odmah nakon utakmice. "Dobri smo u pobjeđivanju, ali moramo biti dobri i u porazu. Argentinci, dali smo sve od sebe. Kažu da se nitko ne sjeća drugoplasirane momčadi, ali ja je se sjećam – doista je teško stići dovde", rekao je argentinski izbornik. 

Argentinci su bili potpuno bezopasni u finalu. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je Argentina ostala bez i jednog udarca na gol u svih 90 minuta regularnog vremena finalne utakmice. Prvi udarac su imali tek u 117. minuti i tako su postali prva ekipa ikada koja je u finalu Svjetskog prvenstva ostala bez udarca 90 minuta.

španjolska Nogometna ReprezentacijaArgentinska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Lionel Scaloni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike