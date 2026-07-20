Pogledajte što je izjavio argentinski izbornik nakon poraza u finalu

Španjolska je nakon produžetaka pobijedila Argentinu 1-0 i po drugi puta u povijesti postala svjetski prvak. Finale je odlučio pogodak Ferrana Torresa u 106. minuti utakmice.

Lionel Scaloni je nakon zlata u Katru 2022., ovoga puta došao do srebra. "Tužni smo, ali želimo zahvaliti ovim dečkima što su nam priuštili još jedno finale Svjetskog prvenstva i što su se borili do samog kraja", rekao je Scaloni odmah nakon utakmice. "Dobri smo u pobjeđivanju, ali moramo biti dobri i u porazu. Argentinci, dali smo sve od sebe. Kažu da se nitko ne sjeća drugoplasirane momčadi, ali ja je se sjećam – doista je teško stići dovde", rekao je argentinski izbornik.

Argentinci su bili potpuno bezopasni u finalu. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je Argentina ostala bez i jednog udarca na gol u svih 90 minuta regularnog vremena finalne utakmice. Prvi udarac su imali tek u 117. minuti i tako su postali prva ekipa ikada koja je u finalu Svjetskog prvenstva ostala bez udarca 90 minuta.