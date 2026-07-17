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Strašna tragedija u susjedstvu: Djevojčici (11) se kosa zaplela u usis bazena, preminula je

Strašna tragedija u susjedstvu: Djevojčici (11) se kosa zaplela u usis bazena, preminula je
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Foto: Ilustracija: David Jerkovic/PIXSELL

Prisutni kupači i osoblje odmah su priskočili u pomoć, a vlasnik kupališta joj je škarama odrezao dio kose kako bi je oslobodio

17.7.2026.
16:29
danas.hr
Ilustracija: David Jerkovic/PIXSELL
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Jedanaestogodišnja djevojčica preminula je u bolnici nakon teške nesreće koja se dogodila u turističkom mjestu Sestri Levante, u talijanskoj pokrajini Genova.

Nesreća se dogodila u srijedu poslijepodne kada je djevojčica tijekom kupanja ostala zarobljena ispod vode nakon što su joj se duga kosa i pramenovi zapleli u usisni otvor bazena. Zbog snažnog usisa nije uspjela izroniti, piše SkyTG24.

Prisutni kupači i osoblje odmah su priskočili u pomoć, a vlasnik kupališta joj je škarama odrezao dio kose kako bi je oslobodio. Nakon izvlačenja iz vode djevojčica nije davala znakove života te je na mjestu događaja više od 40 minuta trajala reanimacija.

Istraga ide dalje

Helikopterom hitne medicinske službe prevezena je u dječju bolnicu Gaslini u Genovi, gdje je bila smještena na odjel intenzivne njege. Unatoč naporima liječnika, nikada nije došla svijesti te je tijekom noći proglašena njezina smrt.

Roditelji su u trenucima nezamislive tragedije pristali donirati organe svoje kćeri kako bi pomogli drugoj djeci kojoj je transplantacija jedina nada za život.

Talijanske vlasti zaplijenile su bazen u kojem se dogodila nesreća, a obalna straža i policija prikupljaju dokumentaciju te ispituju svjedoke kako bi utvrdili je li sustav bazena bio ispravan i jesu li poštovani svi sigurnosni propisi. Istraga o okolnostima tragedije je u tijeku.

ItalijaGenovaBazenPoginula Djevojčica
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