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POGINULO 43 LJUDI /

Pala presuda za katastrofu u Italiji: Bivši šef autocesta ide u zatvor na 12 godina

Pala presuda za katastrofu u Italiji: Bivši šef autocesta ide u zatvor na 12 godina
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Foto: Massimo Alberico/LaPresse/Profimedia

Morandijev most iznenada se urušio 14. kolovoza 2018. u 11.36 sati, pri čemu je dio autoceste duljine 200 metara pao s visine od 45 metara

16.7.2026.
15:41
Hina
Massimo Alberico/LaPresse/Profimedia
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Sud u Genovi na sjeveru Italije u četvrtak je osudio bivšeg šefa operatera autocesta Giovannija Castelluccija na 12 godina zatvora zbog urušavanja Morandijevog mosta 2018. godine, pri čemu je poginulo 43 ljudi.

Castellucci, bivši izvršni direktor operatera autocesta Autostrade per l'Italia, proglašen je krivim za katastrofu i jedan od najgorih kvarova na talijanskoj infrastrukturi u posljednjih nekoliko desetljeća.

Ovaj 66-godišnjak već služi zatvorsku kaznu u odvojenom slučaju povezanom sa smrtonosnom nesrećom autobusa na drugoj talijanskoj autocesti.

Poginule 43 osobe

Morandijev most iznenada se urušio 14. kolovoza 2018. u 11.36 sati, pri čemu je dio autoceste duljine 200 metara pao s visine od 45 metara. Automobili i kamioni pali su s mostom, usmrtivši vozače, kao i nekoliko ljudi na tlu koje je pogodio padajući beton.

Poginule su 43 osobe, a 16 ih je ozlijeđeno. Oko 600 stanovnika izgubilo je svoje domove.

Stručna istraga zaključila je da je most, otvoren 1967. godine, pretrpio ozbiljno propadanje zbog nedovoljnog održavanja.

Suđenje za 57 optuženika trajalo je četiri godine.

Preostali dijelovi mosta Morandi, nazvanog po njegovom projektantu Riccardu Morandiju, kasnije su srušeni u kontroliranoj eksploziji.

ItalijaAutoceste
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