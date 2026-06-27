Ličani na nogama, prosvjeduju zbog tona otpada i prerade litija: 'Ovo je grad ponosa, ne smeća'

OGLASILI SE IZ TVORNICE /

Održan je "Hod za Liku" – u kilometarskoj prosvjednoj povorci sudjelovale su stotine građana kojima su potporu dale mnoge osobe iz javnog života! Povod okupljanja je nezakonito odlagalište opasnog plastičnog i medicinskog otpada, za što USKOK tereti bračni par Šincek, kao i gradnja tvornice litija. Prosvjednici traže hitna rješenja ili najavljuju nove akcije. Više pogledajte u prilogu