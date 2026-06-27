Oni su priča prvenstva! Najmanja zemlja u nokaut fazi i prvi debitant nakon 20 godina

OTOČKO ČUDO /

Dok mi još čekamo rasplet za Hrvatsku, debitantska reprezentacija Zelenortskih otoka već se veseli zbog izborenog plasmana u šesnaestinu finala

Postali su tako najmanja nacija koja se ikad plasirala u nokaut-fazu, a ujedno je to i prvi put u 20 godina da je jedan debitant izborio prolazak grupne faze. Zelenortski Otoci upisali su tri remija i s tri boda prošli kao drugoplasirana momčad skupine. Nakon remija bez golova sa Saudijskom Arabijom, igrači su pratili završne trenutke pobjede Španjolske 1:0 nad Urugvajem koja im je potvrdila plasman u daljnju fazu gdje ih čeka aktualni svjetski prvak - Argentina.

"Nitko od nas nije sanjao da ćemo doći ovako daleko, ali znali smo koliko vrijedimo. Kad smo stigli na Svjetsko prvenstvo, mnogi su mislili da nećemo pobijediti ni u jednoj utakmici. Međutim, imamo sjajnu momčad i vrlo kvalitetne igrače. A igrati protiv Argentine bit će posebno iskustvo. San je svakog nogometaša zaigrati protiv Argentine i Lionela Messija", rekao je vratar Vozinha.