Procurio sastav Hrvatske! Dalić povukao neočekivan potez

Procurio je sastav Hrvatske za odlučujući dvoboj s Ganom. Iako službena potvrda još nije stigla, informacije koje donose Sportske otkrivaju da će Zlatko Dalić napraviti tri promjene u odnosu na susret s Panamom.

Hrvatska bi trebala zaigrati u sustavu 4-2-3-1. U početnih 11 vraćaju se Petar Sučić, Ante Budimir i Nikola Vlašić, dok će Joško Gvardiol, prema posljednjim informacijama, utakmicu započeti na klupi. Izbornik očito ne želi riskirati s braničem koji se tek oporavio od ozljede.

Očekivani sastav je: Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić – Modrić, Kovačić – P. Sučić, Vlašić, Baturina – Budimir.

Hrvatskoj je za prolazak skupine dovoljan i bod, dok bi pobjeda protiv Gane donijela drugo mjesto i povoljniji ždrijeb u nokaut fazi.