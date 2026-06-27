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Procurio sastav Hrvatske! Dalić povukao neočekivan potez

Procurio sastav Hrvatske! Dalić povukao neočekivan potez
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Foto: Mert Alper Dervis/AFP/Profimedia

Hrvatskoj je za prolazak skupine dovoljan i bod

27.6.2026.
19:46
Sportski.net
Mert Alper Dervis/AFP/Profimedia
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Procurio je sastav Hrvatske za odlučujući dvoboj s Ganom. Iako službena potvrda još nije stigla, informacije koje donose Sportske otkrivaju da će Zlatko Dalić napraviti tri promjene u odnosu na susret s Panamom.

Hrvatska bi trebala zaigrati u sustavu 4-2-3-1. U početnih 11 vraćaju se Petar Sučić, Ante Budimir i Nikola Vlašić, dok će Joško Gvardiol, prema posljednjim informacijama, utakmicu započeti na klupi. Izbornik očito ne želi riskirati s braničem koji se tek oporavio od ozljede.

Očekivani sastav je: Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić – Modrić, Kovačić – P. Sučić, Vlašić, Baturina – Budimir.

Hrvatskoj je za prolazak skupine dovoljan i bod, dok bi pobjeda protiv Gane donijela drugo mjesto i povoljniji ždrijeb u nokaut fazi.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna Reprezentacija
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