Bivši reprezentativac je otkrio kako protiv Gane i što bi napravio s Gvardiolom

Samo nekoliko sati dijeli Hrvatsku od utakmice protiv Gane koja život znači na Svjetskom prvenstvu. Kako protiv Gane u sportu RTL-a Danas otkrio je stručni suradnik Gordon Schildenfeld koji je razgovarao s Borisom Jovičićem.

"Nogomet kao sport, sve je na našoj strani, pojedinačna kvaliteta, ekipna, taktička sposobnosti. U nogometu to često ne znači tri boda. Moramo pokazati karakter i želju, ali sve je na našoj strani", kazao je Gordon.

Može li Hrvatska izdržati pritisak?

"Vjerujemo u prolaz, Hrvatska je često bila u presingu rezultata i tada smo pokazali da smo najbolji. Danas ćemo to pokazati, sve drugo bi bilo iznenađenje i uopće ne sumnjam u pobjedu".

Koliko može Gvardiol?

"Dosta puta si sam iskren. Znaš da si odigrao dobro ili loše. Ne vjerujem da će doći do takvog razgovora jer svi znamo koliko Gvardiol može i koliko nam je važan. Takav razgovor se događa samo u slučaju ozljede. Gvardiol zna je li odigrao dobro ili loše. Koliko može kad je spreman, znamo svi. Mislili smo da će ta utakmica biti Panama, sada se nadamo da će to biti Gana. Njihova snaga je na fizičku izdržljivost i tranziciju, znamo koliko je tu Gvardiol dobar. Da se mene pita, ne bih ga mijenjao. Male oscilacije nakon ozljede, sigurno je van forme, ali mi ga trebamo, vjerujemo u prolaz i trebamo ga vraćati u formu".

Što će odrediti utakmicu?

"Nogomet je naša kvaliteta i tehnička i ekipna. Za Ganu je individualna kvaliteta najjača, možda, ali za pobjedu je potrebno i jedno i drugo. Da bi se dobro branili, moramo biti ekipa, da bi zabili kada ekipa ne može, tu je pojedinac. Treba paziti na tranziciju Gane. Pokazali smo protiv Engleske i Paname da možemo. Samo trebamo fokus i od svih utakmica danas sam najoptimističniji do sada", zaključio je Schildenfeld.