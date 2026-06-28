Superračunalo sve otkrilo: Evo koliko Hrvatska ima šansi protiv Portugala

Hrvatska protiv Portugala u petak u 1:00 po hrvatskom vremenu igra za mjesto u osmini finala Svjetskog prvenstva. Dvoboj u Torontu dolazi kao nova prilika za “vatrene” da napokon prekinu loš niz protiv momčadi Cristiana Ronalda i upišu prvu pobjedu u međusobnim natjecateljskim susretima.

No, prema prognozama superračunala tvrtke Opta, ulogu favorita preuzima Portugal. Šanse za prolazak dalje procijenjene su na 67,42 posto, dok Hrvatskoj ostaje 32,58 posto izgleda, otprilike jedna od tri mogućnosti.

Zanimljivo, unatoč dobrim rezultatima u skupini, hrvatske šanse za naslov prvaka pale su s 1,37 na 0,58 posto. Time je reprezentacija skliznula i na 18. mjesto u ukupnom poretku favorita.

I u ostalim fazama turnira prognoze su hladne: šanse za četvrtfinale spuštene su na 9,94 posto, za polufinale 4,69, a za finale tek 1,55 posto. Prema istom modelu, Hrvatska bi u četvrtfinalu najvjerojatnije išla na Španjolsku.

Na vrhu liste favorita sada je Francuska, ispred Argentine i Španjolske, koja je izgubila vodeću poziciju uoči turnira. Superračunalo je jasno, “vatrenima” ne daje mnogo, ali lopta ionako često ima vlastita pravila.